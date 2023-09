Probabili formazioni Juventus-Lecce: quattro novità e Vlahovic fuori

La Juventus ospita il Lecce nell’anticipo valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. I possibili schieramenti di Allegri e D’Aversa per la gara dell’Allianz Stadium

La Juventus cerca subito il riscatto nel match dell’Allianz Stadium contro la rivelazione Lecce, che precede di un punto in classifica i bianconeri dopo cinque giornate. Allegri vuole dimenticare il disastroso pomeriggio di Reggio Emilia, con la ‘Vecchia Signora’ crollata sotto i colpi del Sassuolo dell’imprendibile Berardi.

Il tecnico bianconero allontana lo scudetto e fissa l’obiettivo quarto posto, difendendo Szczesny e Gatti dopo la sconfitta del ‘Mapei Stadium’. Il portiere polacco sarà confermato tra i pali, mentre il difensore ex Frosinone è in ballottaggio con Rugani per una maglia da titolare. Allegri sembra orientato a concedere un turno di riposo (almeno inizialmente) in attacco a Vlahovic, particolarmente nervoso contro il Sassuolo. Al fianco dell’inamovibile Chiesa, perciò, ecco la chance per Milik dal primo minuto. Sempre nel reparto offensivo, Allegri dovrà rinunciare invece all’acciaccato Kean. Novità anche a centrocampo: Fagioli è favorito sull’altro canterano Miretti, mentre Kostic lascerà il posto a Cambiaso sulla corsia sinistra. D’Aversa, sponda Lecce, vuole continuare a sognare dopo il terzo posto in classifica e la vittoria di misura sulla Salernitana, affidandosi al tridente composto da Almqvist e Strefezza al fianco del bomber montenegrino Krstovic. In difesa torna Baschirotto dopo il turno di squalifica.

Juventus-Lecce, probabili formazioni e dove vederla in TV

Il match Juventus-Lecce, valido per l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium, sarà diretto dall’arbitro Giua della sezione di Olbia. La sfida di Torino verrà trasmessa in chiaro e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Huijsen, Kostic, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling, Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Pogba, Alex Sandro, De Sciglio, Kean

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Touba, Dorgu, Smajlovic, Blin, Faticanti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Samek, Piccoli, Sansone. Allenatore: D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: Banda, Dermaku