Giuntoli tiene a rapporto la Juve e Allegri fa fuori un big con il Lecce

La Juventus punta subito a ripartire dopo la scoppola di sabato contro il Sassuolo: Allegri cambia e valuta l’esclusione di alcuni titolari in vista del turno infrasettimanale con il Lecce

Juventus travolta dal Sassuolo e al primo KO stagionale. Pomeriggio da dimenticare al ‘Mapei Stadium’ per Danilo e compagni, affossati dalle magie del ‘rimpianto’ Berardi.

Una Juve lontana parente della squadra sul pezzo e ammirata la settimana precedente contro la Lazio, con Massimiliano Allegri che a fine gara ha ribadito le sue convinzioni: “Il quarto posto già sarebbe un grande risultato. Dobbiamo essere realisti: la Juventus non deve vincere il campionato”. L’allenatore conferma la sua linea, facendo infuriare però i tifosi che vorrebbero una ‘Vecchia Signora’ lottare per il vertice e insidiare la rivale Inter per la lotta al titolo. La dirigenza intanto si schiera al fianco del proprio tecnico e il confronto andato in scena domenica alla Continassa, alla presenza anche del Dt Giuntoli, è servito per rasserenare l’ambiente e caricare i giocatori verso l’importante impegno di martedì sera contro il Lecce.

La Juventus vuole ripartire subito: Vlahovic a rischio esclusione contro il Lecce

L’Allianz Stadium probabilmente sarà ancora sold out e la Juve non può permettersi ulteriori passi falsi contro la rivelazione del campionato dopo il tonfo di Reggio Emilia. Una delle poche note liete contro il Sassuolo è stato Federico Chiesa, a livello di strappi e continuità tornato quello di un tempo.

Allegri perciò potrebbe riconfermarlo anche con il Lecce, dando invece un turno di riposo (almeno inizialmente) a Vlahovic per far posto a uno tra Kean e Milik al fianco del numero sette. Il centravanti serbo è uscito piuttosto nervoso dal campo sabato ed è apparso meno brillante rispetto alle uscite precedenti. Da capire inoltre se Allegri confermerà Szczesny e Gatti dopo le paperissime del ‘Mapei Stadium’, con il mister bianconero che almeno a parole ha spazzato via le critiche verso il portiere polacco: “Il titolare è lui in porta e su questo non ci sono dubbi“. Perin però scalpita e non è da escludere un avvicendamento tra i pali, considerando gli impegni ravvicinati e le tre partite in una settimana. Infine, a centrocampo sembra scontato il ritorno tra i titolari di Fagioli: a fargli posto l’altro canterano Miretti, impalpabile col Sassuolo e fuori già all’intervallo.