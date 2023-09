Allegri cambia la Juve e saluta lo scudetto: “Champions grande risultato”

Pomeriggio da incubo al ‘Mapei Stadium’ per la Juventus di Massimiliano Allegri: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore bianconero

“Avevamo la testa un po’ per aria…“. Così esordisce Massimiliano Allegri in conferenza stampa, fotografando al meglio il disastro della sua Juventus nel pomeriggio del ‘Mapei Stadium’.

Una Juve troppo brutta per essere vera e in balia del Sassuolo, trascinato dall’imprendibile Berardi. Il numero dieci neroverde rischia di essere un rimpianto per i bianconeri, ma Allegri ha altri problemi a cui pensare: “Temevo questa gara, deve insegnarci tanto. Dobbiamo crescere e stare attaccati alla partita dal primo minuto fino al 95′. Era da giovedì che vedevo un’aria strana, parlo di euforia generale e non solo nella squadra. Lo ripeto: la Juventus non deve vincere il campionato, abbiamo iniziato un ciclo nuovo e ci sono dei ragazzi che non hanno tanta esperienza. Bisogna essere realisti e se la Juve arriverà quarta avrà fatto un grande risultato“, chiosa con forza l’allenatore della ‘Vecchia Signora’.

Allegri allontana le velleità da scudetto e punta a ritrovare subito la bussola, ad iniziare dal turno infrasettimanale contro il Lecce: “Durante una stagione o un campionato c’è sempre una partita rocambolesca, è successo oggi e qui in casa del Sassuolo ne capitano tante. Questo ci deve dare la consapevolezza che per arrivare fra le prime quattro bisogna fare tanto. Sull’1-1 l’inerzia passa dalla nostra parte e lì dovevamo schiacciare l’avversario. Invece non è successo e abbiamo preso tre dei quattro gol in maniera grossolana. Dentro lo spogliatoio c’è l’equilibrio giusto, non dobbiamo innervosisci o urlare dopo questa sconfitta”.

Allegri post Sassuolo-Juventus: “Nessun dubbio su Szczesny”

La Juventus ha pagato a caro prezzo, oltre a una prova complessiva da dimenticare, gli erroracci dei singoli.

Allegri si fa scudo delle critiche su Szczesny: “È il titolare e su questo non c’è nessun dubbio“. Il mister bianconero poi rincuora anche Gatti: “Di errori ne ha fatti e ne farà ancora, ha giocato appena 30 partite con la Juventus. Può solo migliorare. L’autogol è brutto da vedere, ma deve stare sereno”.

Infine, Allegri risponde alle domande dell’inviato di Calciomercato.it sulla prestazione di Chiesa – l’unico a salvarsi insieme a Fagioli – e le possibili rotazioni in vista della sfida contro il Lecce: “Federico ha fatto una buona gara – sottolinea l’allenatore toscano dalla sala conferenze del ‘Mapei Stadium’ – Per martedì vedremo come stanno i ragazzi, abbiamo delle partite ravvicinate e può darsi ci sia qualche cambio“.