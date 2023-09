Allegri e la Juventus gelate: questo Berardi è un rimpianto

Domenico Berardi a lungo corteggiato in estate dalla Juventus: il fantasista e numero dieci del Sassuolo ha colpito con un gol dei suoi nel match del ‘Mapei Stadium’

Proprio lui. Era probabilmente l’uomo più atteso al ‘Mapei Stadium’ e non ha tradito la attese. Domenico Berardi graffia e manda nuovamente sotto la Juventus.

Proprio quella Juve che in estate lo ha a lungo corteggiato, prima di mollarlo di fronte alle onerose richieste del Sassuolo e del suo Dg Carnevali. Il dieci di casa si è preso la scena al 41′ della prima frazione, infilando Szczesny con un mancino di rara precisione e bellezza. Un colpo da biliardo che ha gelato Allegri e la Juventus, che devono nuovamente rincorrere nel punteggio dopo la papera iniziale del portiere polacco sulla conclusione da fuori di Lauriente. Sono 116 reti in campionato per Berardi, che questo pomeriggio ha tagliato il traguardo delle 300 presenze nella massima serie.

Calciomercato Juventus, Berardi si fa rimpiangere: nuovo affondo a gennaio

Ispirato e spina nel fianco della difesa bianconera, il talento del Sassuolo ha messo in seria difficoltà con i suoi guizzi Danilo e compagni.

Con Berardi in campo è un’altra storia per la compagine di Dionisi, che si coccola il suo gioiello dopo le sirene estive che lo avevano visto (ancora una volta) sotto i riflettori del mercato. Il ‘Diez’ neroverde stavolta aveva aperto all’addio e al trasferimento a Torino, senza trovare però lo scatto della Juve che si è tirata indietro sul prezzo – 30 milioni di euro – fissato da Carnevali per il fantasista. Un rimpianto per Allegri il Berardi ammirato sotto la pioggia del ‘Mapei Staidum’, che sicuramente avrebbe fatto comodo come variante tattica nello scacchiere bianconero insieme a Chiesa e Vlahovic. Ma potrebbe non essere ancora finita: magari il gol e la prestazione odierna, convinceranno Allegri e Giuntoli e fare un nuovo tentativo per l’alfiere del Sassuolo già a gennaio…