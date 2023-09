Arnautovic preoccupa e mercato lontano: quattro soluzioni per Inzaghi

L’Inter perderà Arnautovic per diverso tempo: la dirigenza chiude al mercato, tutte le soluzioni di Inzaghi per ovviare al KO dell’attaccante austriaco

L’Inter non si ferma ed esce con i tre punti in saccoccia anche dalla trasferta contro il fanalino di coda Empoli. A Simone Inzaghi stavolta basta il gioiello firmato da Dimarco per continuare la cosa solitaria in vetta alla classifica.

Percorso netto finora per la compagine vicecampione d’Europa, tornati alla vittoria dopo lo stop in Champions League sul campo della Real Sociedad. L’Inter prova la fuga in campionato e approfitta del clamoroso tonfo della Juventus a Reggio Emilia. Non è tutto oro quel che luccica però per Inzaghi, che al ‘Castellani’ ha perso nei minuti finali per infortunio Marko Arnautovic. La prima diagnosi parla di “distrazione ai flessori della coscia” sinistra, con il centravanti austriaco che si sottoporrà tra oggi e domani agli esami strumentali di rito. Inzaghi incrocia le dita, visto che l’ex Bologna potrebbe restare lontano dai campi di gioco per diverso tempo. Anche lo stesso Inzaghi ha ammesso ieri davanti ai microfoni la possibilità di perdere Arnautovic per diverse settimane con l’attaccante – sbarcato in estate a Milano in prestito con obbligo di riscatto per un’operazione complessiva da 10 milioni di euro – che rischia uno stop di almeno due mesi.

Inter, da Frattesi al baby Sarr: le mosse di Inzaghi dopo l’infortunio di Arnautovic

L’allenatore piacentino così fino a inizio dicembre potrebbe ritrovarsi soltanto con tre pedine nel reparto offensivo: Thuram, Sanchez oltre a ovviamente a capitan Lautaro Martinez. La dirigenza allontana l’ipotesi di ricorrere al mercato degli svincolati, anche perché al momento è praticamente impossibile pescare profili da Inter e utili alla causa.

L’unico nome che può stuzzicare Marotta e Ausilio è il ‘Papu’ Gomez, che ha però caratteristiche totalmente diverse rispetto ad Arnautovic e un ingaggio comunque importante. Il club nerazzurro potrebbe così rimandare un eventuale intervento alla finestra di gennaio, soprattutto se il 34enne austriaco dovesse fermarsi per un periodo ancora più lungo. Inzaghi è orientato ad attingere direttamente dalla rosa a sua disposizione e le alternative non mancano al mister ex Lazio. Dall’avanzamento del tuttofare Mkhitaryan come successo con il Monza alla prima giornata, oltre alle opzioni degli incursori Frattesi e Klaassen dietro la punta di riferimento. Inzaghi poi confida in un Alexis Sanchez presto al top della condizione e valuta la promozione in prima squadra del centravanti della Primavera Sarr, già aggregato ai grandi nel precampionato.