Dimarco fa scappare l’Inter: brutto infortunio per Arnautovic

L’Inter per la continuità, l’Empoli per cancellare lo 0-7 di Roma: umori opposti nel lunch match della quinta giornata di Serie A

L’Inter si ripresenta al campionato dopo il pari di Champions League contro la Real Sociedad. Trasferta in casa dell’Empoli per i nerazzurri vogliosi di mantenere la vetta della classifica ancora a punteggio pieno.

Inzaghi fa riposare un paio di pedine importanti come Barella e Dumfries, ma l’impatto sulla sfida è comunque molto buono. Nella prima mezz’ora infatti l’Inter schiaccia l’Empoli nella propria metà campo collezionando occasioni potenziali in serie: dal colpo di testa di Darmian al tentativo di Dimarco dal limite, fino al gol annullato per fuorigioco al solito Thuram.

Empoli-Inter, la decide Dimarco: Arnautovic va ko

Una supremazia territoriale che però non si concretizza in gol per tutto il primo tempo. I nerazzurri dovranno infatti attendere fino al 52′ una vera e propria magia di Dimarco per sbloccare la gara. Mancino di prima intenzione da fuori area che fulmina Berisha e fa esultare in modo liberatorio la truppa di Inzaghi che prova ad andare in gestione senza però mai trovare il punto del raddoppio.

Un secondo gol che sfiora Thuram con un bolide di destro sulla scia del derby, ma nel finale le brutte notizie per Inzaghi arrivano sul fronte infortunati. I nerazzurri infatti hanno dovuto rinunciare al subentrato Arnautovic per un problema muscolare: l’austriaco si accascia subito urlando dal dolore e facendo pensare ad un infortunio importante. Il risultato però non cambia più e l’Inter porta a casa altri tre punti preziosi.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 15, Milan* 12, Lecce* 11, Juventus* 10, Frosinone* 8, Napoli, Torino, Fiorentina ed Hellas Verona* 7, Atalanta, Sassuolo* 6, Bologna e Monza* 5, Roma, Lazio* e Genoa* 4, Udinese e Salernitana* 3, Cagliari 2, Empoli* 0

Una partita in più *

AGGIORNAMENTO Arnautovic: per l’austriaco distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni.