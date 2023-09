Lungo stop Arnautovic e sostituto a zero: l’Inter ha già deciso

L’infortunio di Arnautovic potrebbe tenerlo fuori dal campo per molto tempo: l’Inter ha già deciso sull’ingaggio di uno svincolato

L’Inter trova la sua quinta vittoria su cinque partite in questo campionato e continua la sua marcia, tallonato dal Milan che si è fermato ‘solo’ nel derby di una settimana fa. I nerazzurri sbancano Empoli di misura grazie a un gran gol di Federico Dimarco, reagendo alla brutta partita di Champions contro la Real Sociedad.

Oggi però Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con uno stop molto pesante come quello di Marko Arnautovic, che ha riportato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, che sarà da valutare nei prossimi giorni. L’austriaco era reduce da una prova opaca in Spagna, come tutti gli altri compagni, ma restava una garanzia sia a partita in corso che dall’inizio anche in partite complicate. Inzaghi ne ha parlato nel postgara, facendo intendere che si tratta di uno stop lungo, come già aveva fatto intuire il dolore mostrato dal giocatore in campo: “Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo ed è importante per noi. Lo perderemo per un po’ di tempo”. Per l’ex Bologna appena 20 minuti in campo, con Dimarco che addirittura gli ha dedicato il gol.

Infortunio Arnautovic e lungo stop: cosa ha deciso l’Inter per lo svincolato

Arnautovic farà gli esami strumentali verosimilmente tra domani e martedì come vuole la prassi per gli infortuni muscolari. In casa Inter comunque le sensazioni non sono positive e si teme uno stop davvero lungo, che può raggiungere anche i due mesi e oltre.

Per questo la domanda che è sorta immediatamente è se l’Inter e Marotta decideranno, se i tempi così dilatati saranno confermati, di tornare sul mercato con l’ingaggio di uno svincolato. Al momento il club nerazzurro fa filtrare di non avere assolutamente intenzione di percorrere questa opzione. Le soluzioni possono arrivare dall’interno, con il possibile avanzamento di qualcuno dei centrocampisti. In primis Mkhitaryan, ma anche Frattesi o addirittura Klaassen. Tra i giocatori liberi, tra l’altro, in questo momento non ci sono nomi clamorosi. Potrebbe stuzzicare il Papu Gomez mentre non scalderebbero nomi come Zaza, Okaka, Bellarabi o Andre Ayew. L’Inter è convinta di avere la rosa adatta per sopperire in qualche modo anche a questa emergenza.