Inzaghi su Arnautovic: “Lo perderemo per un po’ di tempo”. Poi l’annuncio sui sostituti

Simone Inzaghi nel post partita ha analizzato la vittoria odierna dell’Inter in casa dell’Empoli

Vince ancora l’Inter che inanella la quinta vittoria in altrettante partite di Serie A. Un ruolino di marcia perfetto per la squadra di Simone Inzaghi, che conduce a punteggio pieno la classifica, e si mette nelle migliori condizioni possibili in vista del turno infrasettimanale.

La nota negativa della giornata è senz’altro l’infortunio di Arnautovic, argomento toccato anche dallo stesso Simone Inzaghi nel suo intervento ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Arnautovic è la nota negativa della giornata, è un giocatore importante per noi che perderemo per un po’ di tempo. Dispiace perché si era inserito molto bene nel gruppo. Herrera, Mancini e Conte prima di me a vincere le prime cinque? Per quanto riguarda le glorie personali, non mi interessano. Mi interessa il gruppo, in due giorni e mezzo abbiamo preparato un’ottima gara, anche se dovevamo chiuderla prima con tutti i tiri che abbiamo fatto. Tanta gente sul mio carro? Non mi preoccupa l’aspettativa degli altri e i giudizi, mi interessa il lavoro e so il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Non dobbiamo guardate indietro, ma avanti”.

Inzaghi ha quindi proseguito: “Giocando così tanto non è sempre facile rimanere lucidi, non ho nulla da rimproverare alla squadra. Nell’approccio buono dovevamo essere più cattivi nel cercare il gol. La rete di Dimarco ci ha agevolato, ma ripeto, dovevamo essere bravi a chiuderla. Frattesi fuori e non Mkhitarian? Non penso che Barella e Frattesi non possano giocare insieme, ma in quel momento ho optato per questo cambio anche perché Davide negli ultimi dieci giorni ha avuto un affaticamento. Calhanoglu e Lautaro insostituibili? Sono due giocatori importanti, ci aiutano tantissimo. Hakan ha riposato in Champions, abbiamo tantissime partite, cambiare qualche giocatore deve essere una grande soluzione”

Inter, Inzaghi: da Arnautovic alle soluzioni per l’attacco

Anche a ‘Dazn’ Inzaghi ha riallacciato il discorso proprio da Arnautovic: “Ha avuto un infortunio importante e farà gli esami. Abbiamo avuto un ottimo approccio e pazienza. Il secondo tempo abbiamo riapprocciato bene la gara. Queste partite vanno chiuse prima. Pavard si è calato subito in modo positivo e deve continuare così”.

Infine sulle possibili soluzioni offensive senza Arnautovic: “Sappiamo che è una perdita importante. Nelle rotazioni dobbiamo vere 4 attaccanti, abbiamo anche Klaassen e Mkhitaryan che possono alzarsi come seconda punta. Aspettiamo Marko e con lui anche Sensi”.