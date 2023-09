Bologna-Napoli, probabili formazioni: Orsolini dalla panchina, dubbio Raspadori

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli, incontro valido per la 5a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Orsolini dalla panchina, Raspadori favorito su Elmas e Politano

Dopo la vittoria in extremis in Champions League sul Braga, il Napoli cerca nuovamente i 3 punti in campionato che mancano dalla seconda giornata. Dall’altra parte troveranno un Bologna agguerrito, ma reduce da uno scialbo 0-0 contro il Verona.

I campioni d’Italia in carica hanno vinto le prime due giornate contro Frosinone e Sassuolo, ma sono poi incappati in una brutta sconfitta contro la Lazio e un pareggio con il Genoa. Non c’è più margine per sbagliare, servirà assolutamente un successo per non perdere il treno con Inter e Juve su tutte.

I padroni di casa, invece, hanno perso solamente alla prima di campionato contro il Milan, prima di riuscire a fermare la Juventus, a vincere contro il Cagliari e a raccogliere un altro punto in trasferta con il sopracitato Verona. Si cerca ora continuità nel big match.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni della partita

I rossoblu si presentano alla gara contro il Napoli senza il lungo degente Soumaoro, per il resto della formazione Thiago Motta a avrà a disposizione gli uomini migliori. Due i ballottaggi: quello tra Moro ed Aebischer con il primo favorito e quello tra Ndoye e Orsolini, con l’esterno italiano che dovrebbe partire dalla panchina.

Negli azzurri privi di Rrahmani infortunatosi in Champions League e sicuramente assente almeno fino alla partita contro il Real Madrid, toccherà ad Ostigard in difesa. Al suo fianco ci sarà Juan Jesus, ma Natan scalpita per giocare la prima gara da titolare. Resta vivo il ballottaggio tra Mario Rui ed Olivera, così come quello tra Elmas e Zielinski. Il macedone potrebbe giocare anche al posto di Raspadori, favorito però al momento anche su Lindstrom e Politano per il ruolo di esterno destro.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All: Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lotenzo, Osigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori; Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia

Bologna-Napoli, dove vederla in tv

La sfida tra Bologna e Napoli valida per la 5a giornata di campionato ed in programma dalle 18.00, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Bologna e Napoli

Dopo la sfida agli azzurri, il Bologna sarà impegnato contro il Monza nel turno infrasettimanale, prima della partita contro l’Empoli del prossimo weekend. L’ultimo impegno pre sosta sarà quello al Dall’Ara contro l’Inter di Inzaghi.

Meno facile il cammino del Napoli, che se la dovrà prima vedere con l’Udinese al Maradona, per poi affrontare uno scatenato Lecce al Via del Mare, il Real Madrid in Champions League e la Fiorentina, nuovamente in casa prima della sosta nazionali.