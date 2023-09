Vlahovic è fuori: nuovo centravanti a gennaio

Dusan Vlahovic ha iniziato nei migliori dei modi la nuova stagione con la casacca della Juventus. Il centravanti serbo scartato dalla big d’Europa sul mercato

Bellingham sta trascinando il Real Madrid dopo l’addio di Benzema. Da trequartista a giocatore totale, l’inglese è il capocannoniere finora dell’undici di Ancelotti.

L’ex Borussia Dortmund si è inserito nel tridente insieme ai due brasiliani Vinicius e Rodrygo, agendo spesso e volentieri anche da falso nueve. Bellingham è stato spesso decisivo in questa primissima parte di stagione, come ad esempio nell’ultima uscita in Champions League contro l’Union Berlino. Ancelotti si gode il suo gioiello, ma è consapevole allo stesso tempo che per il futuro avrà bisogno di un vero e proprio centravanti per coprire il vuoto lasciato da Benzema e non rimpiangere più del dovuto la dipartita del Pallone d’Oro. In estate si era parlato a lungo ovviamente di Mbappe, senza peraltro trovare l’incastro giusto con il fuoriclasse francese e il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid taglia Vlahovic: gli obiettivi in attacco di Ancelotti

Kane invece è sbarcato in Baviera nelle fila del Bayern, mentre Vlahovic non trovava pareri unanimi all’interno della dirigenza dei ‘Blancos’ malgrado la stima per il giocatore da parte di Ancelotti.

Florentino Perez conservava delle perplessità sulle condizioni fisiche del serbo, che adesso comunque è ritornato al top della condizione con la maglia della Juventus. Vlahovic sembra uscito dai radar del Real Madrid, che punterebbe su altri profili futuribili e di talento per la casella di centravanti come scrive il portale iberico ‘El Gol Digital’. Il sodalizio madrileno da qualche mese a questa parte segue con attenzione il baby del Bruges Nusa, al quale si sono aggiunto Sesko e Ferguson. Lo scozzese è l’ultima rivelazione del Brighton targato De Zerbi, mentre lo sloveno sta facendo vedere tutte le sue qualità anche con la maglia del Lipsia. Non è da escludere quindi un assalto del Real a gennaio per un nuovo centravanti, fermano restando che Vlahovic ormai non farebbe più parte della lista della spesa in attacco di Florentino Perez e Ancelotti.