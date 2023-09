Empoli-Inter, la statistica che fa tremare i nerazzurri: Inzaghi corre ai ripari

L’Empoli si prepara per la sfida di campionato contro l’Inter; un match complicato ma con una statistica che fa sperare il club toscano

Inizio di campionato da incubo per l’Empoli: quattro sconfitte consecutive, dodici gol subiti, nessuno segnato e il pesante sette a zero subito in casa della Roma. Avvio costato carissimo a Zanetti con il club che ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi, nuovamente, ad Andreazzoli. Cambiare passo in campionato non sarà semplice considerando il prossimo avversario, l’Inter, reduce dal roboante cinque a uno nel derby.

I nerazzurri, inoltre, vogliono riscattarsi dopo l’uno a uno in Champions League ma soprattutto dopo una prestazione, in casa della Real Sociedad, non all’altezza del valore della squadra di Inzaghi. Una partita che sembra scontata considerando anche come l’Empoli, in casa, non batte l’Inter da ben diciassette anni quando si impose uno a zero con l’autogol di Materazzi.

Per il club toscano, però, una statistica che riguarda Andreazzoli e che fa ben sperare; in un momento come questo, dopo una prima parte di stagione decisamente negativa in cui non ha funzionato nulla, ci si aggrappa a tutto per sperare di fare risultato, invertire la rotta e iniziare a risalire una classifica già complicata dopo sole quattro giornate.

Andreazzoli e la statistica che fa ben speare

Il cambio di guida tecnica, generalmente, fa bene al club toscano; il recente passato dice che dopo l’esonero il bilancio dell’Empoli due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Completa parità, dunque, tra risultati positivi e risultati negativi. Ancora meglio, però, i numeri di Andreazzoli.

L’allenatore è già tornato tre volte sulla panchina dell’Empoli; i precedenti dicono un pareggio e due vittorie per un tecnico che, quando inizia da subentrato con il club toscano, non perde mai. Una statistica decisamente positiva e che fa ben sperare l’Empoli mentre mette un filo di preoccupazione ad Inzaghi; nel match di domani, però, i numeri non basteranno.

Servirà la gara perfetta, e anche un pizzico di fortuna, per battere una squadra come l’Inter; al momento, infatti, la differenza tra i due club è decisamente troppo ampia ma nel calcio non si può dare nulla per scontato e allora Andreazzoli spera di continuare la tradizione positiva da subentrato. Ottenere un risultato positivo porterebbe tanta carica, soprattutto emotiva, ad una squadra che ha bisogno di una scossa per iniziare a fare punti.