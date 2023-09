Serie A, il pre-sosta decide lo Scudetto: perché l’Inter può seminare la Juve

Serie A, il calendario prima della sosta può essere decisivo per lo Scudetto: ecco perché l’Inter potrebbe seminare la Juventus

Dopo quattro giornate di Serie A la classifica ha iniziato a prendere forma e con l’inizio della quinta, che ha visto il Lecce trionfare sul Genoa, la corsa verso i primi posti in classifica si è fatta ancora più agguerrita e sorprendente.

Questo quinto turno di campionato ci regalerà un interessante Milan-Verona, un importante Sassuolo-Juventus e un lunch match, solo sulla carta a senso unico, tra Empoli ed Inter. Proprio queste ultime rischiano di diventare le due grandi protagoniste per la vittoria dello Scudetto di quest’anno.

Se i Campioni d’Italia in carica del Napoli devono risolvere importanti difficoltà dopo l’arrivo di Garcia e cercano di ritrovare i 3 punti contro il Bologna, in seguito alla sconfitta contro la Lazio e il pareggio in extremis con il Genoa, nerazzurri e bianconeri appaiono come i favoriti assoluti.

Inter, volata Scudetto nel pre sosta: perché la Juve rischia

A diventare decisivo nella lotta per il primo posto potrebbe essere il calendario di Inter e Juventus prima della prossima sosta di ottobre, che ridarà spazio alla Nazionale di Luciano Spalletti ancora in corsa per la qualificazione all’Europeo in Germania.

Partiamo dall’Inter, che, come detto, giocherà la prossima in casa di un Empoli ancora fermo a 0 punti e reduce dall’esonero di Zanetti e dal ritorno di Andreazzoli in panchina. Una gara apparentemente facile, che precederà quella contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale. Anche i nero-verdi non se la passano bene, avendo fin qui ottenuto solo 3 punti.

Toccherà poi alla Salernitana, ferma anch’essa ad appena 3 punti in classifica dopo 5 giornate, con zero vittorie all’attivo e tre pareggi, di cui due in casa. Anche qui non una sfida impossibile. Sarà poi il turno del Benfica in Champions, vero ostacolo per i nerazzurri, ed infine la gara casalinga contro il Bologna, probabilmente la più provante prima della sosta.

La Juventus, che avrà il vantaggio di non dover giocare le coppe e quindi accumulare 90 minuti in meno nelle gambe, se la vedrà in primis col sopracitato Sassuolo, poi toccherà ad un Lecce scatenato nel turno infrasettimanale, in una gara da non sottovalutare per nulla. Il prossimo weekend ci sarà poi il big match in casa dell’Atalanta ed infine il derby contro il Torino. Ecco dunque che il calendario bianconero, sicuramente più ostico prima della sosta, potrebbe permettere all’Inter di allungare.

Napoli, Milan e Roma per rinascere

E le alre? Si comincia con i campioni d’Italia in carica, che, dopo il già citato Bologna, avranno un calendario altalenante. L’Udinese in casa può essere il match più semplice sulla carta, dato che poi arriverà l’ostica trasferta di Lecce, il match in Champions con il Real Madrid e la partita casalinga contro la Fiorentina, che negli ultimi anni ha sempre strappato punti almeno una volta a stagione agli azzurri.

Il Milan, reduce dalla terribile batosta nel derby e dallo 0-0 in Champions contro il New Castle, vuole provare a rilanciarsi in casa col Verona e nel turno infrasettimanale contro il Cagliari. Poi sarà tempo di big match, contro la Lazio e con il Borussia Dortmund in Champions, prima del Genoa in trasferta a ridosso della sosta.

Infine la Roma, che ha forse il calendario più semplice tra le big dopo l’Inter. La partita più difficile sarà quella in casa del Torino in programma domani 24 settembre, che farà da apripista ai match contro Genoa (infrasettimanale), Frosinone, all’Olimpico, Servette in Europa League e Cagliari prima della sosta. Una grande chance per rilanciarsi.