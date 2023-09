Milan in lutto, addio a Giovanni Lodetti

Lutto in casa Milan, addio all’ex centrocampista rossonero Giovanni Lodetti: era stato campione d’Europa nel 1968 con la Nazionale

Lutto nel mondo Milan per la scomparsa di Giovanni Lodetti. L’ex centrocampista rossonero è scomparso all’età di 81 anni.

Con il Milan Lodetti ha collezionato 288 presenze in 9 stagioni tra il 1961 e il 1970 vincendo sostanzialmente tutto: due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe, due Scudetti e una Coppa Italia. Dopo l’esperienza rossonera, Lodetti si trasferì alla Sampdoria: quattro stagioni in blucerchiato per lui. Un’esperienza in cui indossò anche la fascia di capitano. Poi la due anni e mezzo al Foggia e uno e mezzo al Novara prima di chiudere la carriera.

Lodetti aveva collezionato anche 17 presenze con la Nazionale azzurra ed è stato uno dei Campioni d’Europa del 1968. Nella manifestazione era sceso in campo nella prima delle due finali, quella terminata 1-1. Nella sfida di domani contro il Verona a San Siro verrà osservato un minuto di silenzio e la squadra rossonera giocherà con il lutto al braccio.