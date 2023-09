Garcia: “Ho sentito De Laurentiis. Sono tranquillo. Kvaratskhelia non deve pensare al gol”

Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia di Braga-Napoli: le parole del mister sul momento azzurro e sulla partita di Champions.

Rientro dalla sosta per le nazionali drammatico a metà per il Napoli. La squadra di Garcia è andata sotto di due gol a Genova, poi è riuscita a pareggiare grazie ai lampi di Politano e Raspadori. I cambi del mister hanno funzionato. Restano i dubbi sulla performance e sulle condizioni dell’intero gruppo, campione d’Italia solo qualche mese fa.

Ora il Napoli di Garcia trova il Braga al debutto di Champions League. Tante incognite di formazione, tanti ballottaggi e un’esclusione dai convocati: Gollini non è partito per il Portogallo perché indisponibile. La conferenza stampa dell’allenatore francese è cominciata alle 22:30 a causa di ritardi dovuti al viaggio degli azzurri per Braga. Al fianco del mister si è presentato anche Mario Rui.

La prima domanda posta al mister è stata sul momento vissuto dalla squadra dopo il pareggio poco soddisfacente contro il Genoa: “Non va questo momento perché siamo solo quinti. Vorremmo una classifica migliore – Ha rivelato Rudi Garcia – Abbiamo iniziato bene con 2 vittorie, poi è arrivata una sconfitta con un solo tempo giocato male. E poi è arrivato il pareggio. La cosa logica è quella di dire che dobbiamo essere più continui. Ma la Champions è un’altra competizione, c’è il girone da superare“.

Garcia a rischio esonero? Il mister glissa: “Sono tranquillo”

In queste ore, dopo il pareggio contro il Genoa, si è discusso molto sul presente e futuro di Rudi Garcia con il Napoli. I tifosi hanno avanzato dubbi sulla sua permanenza. E così, alla domanda su eventuali telefonate con il presidente De Laurentiis, il tecnico del Napoli non si è tirato indietro: “Ho chiamato De Laurentiis domenica e l’ho sentito questa mattina. Non di più e non di meno del solito. Sono sereno e tranquillo. Chiedetelo a lui”.

Ma cosa non ha funzionato finora nel Napoli, campione d’Italia in carica? La spiegazione dell’allenatore francese: “Dobbiamo essere più efficaci nel concludere verso la porta. E abbiamo subito troppi gol. Però analizzando le statistiche vediamo che abbiamo subito 8 tiri in porta e cinque gol nelle ultime partite”.

Sul momento di Kvaratskhelia, Rudi Garcia sottolinea: “Kvara è stato frenato durante la preparazione a causa dell’infortunio. Ha saltato la prima settimana. Io lo voglio tranquillo e sereno. Ho parlato con lui. Non vede l’ora di segnare perché è da molto che non segna. Il miglior modo è non pensarci ed essere decisivo anche con assist. E’ un grande giocatore. Tutti noi, giocatori e allenatori, sogniamo di giocare la Champions e di andare più lontano possibile. Queste sono le serate dei grandi giocatori. E Kvaratskhelia è uno di questi”.

Napoli, l’esordio di Natan slitterà ancora

Rudi Garcia non sottovaluta l’avversario e dimostra di conoscere bene la rosa portoghese: “Veniamo per vincere e giocare con determinazione, ambizione e fiducia. Mi aspetto un Braga con qualità. Conosciamo bene alcuni calciatori che hanno già giocato in Francia. Ci sono tanti giocatori di qualità, come Bruma e Abel Ruiz. Vogliamo iniziare bene il girone di Champions. Dobbiamo far vedere dal primo minuto la nostra determinazione. Dobbiamo iniziare bene la competizione con i tre punti”.

E nonostante un inizio non ottimale, con qualche punto perso in avvio di stagione, il tecnico azzurro non si reputa deluso: “Non sono deluso e neanche sorpreso. Io devo imparare la squadra, la squadra deve imparare da me. Secondo me nel primo tempo contro la Lazio è il migliore dall’inizio della stagione. Ci serve continuità che cercheremo già da domani”.

Infine, una battuta su Natan, il neoacquisto ancora non utilizzato. Prima del match contro il Genoa, Garcia ha ricordato che il brasiliano è arrivato in squadra con un fastidio fisico. Ora le cose sembrano andare diversamente, ma il mister non sembra aver intenzione di gettarlo nella mischia al debutto in Champions: “Natan non ha più problemi fisici. E’ vicino ad entrare nella squadra, ma lo voglio inserire in un contesto migliore, di buone condizioni”.