Esonero Garcia, crolla tutto in pochi giorni

L’inizio di stagione del nuovo Napoli sta facendo storcere il naso a molti. Nel mirino della critica e dei tifosi Rudi Garcia: cambiano le quote

Non è iniziata come speravano i tifosi del Napoli l’avventura di Rudi Garcia in azzurro. Dopo le due vittorie iniziali contro Frosinone e Sassuolo sono arrivati i passi falsi contro Lazio e Genoa con una sconfitta ed un pareggio.

Ora la mente è tutta al prossimo incontro di Champions League contro il Braga che dovrà rappresentare una prima risposta immediata per gli azzurri, apparsi ben lontani dalla macchina perfetta dello scorso anno. Alcune scelte di Garcia ed il gioco offerto dal Napoli in queste prime uscite non sembrano soddisfare l’ambiente, che sta già iniziando a spazientirsi nei confronti dell’ex tecnico della Roma.

Distanza tra i reparti, una difesa che scricchiola, troppi gol subiti e qualche difficoltà di troppo ad innescare nel modo giusto Kvaratskhelia ed Osimhen sono solo alcune delle considerazioni che emergono da questo primo scorcio di stagione a Napoli. Di tempo davanti ce n’è ancora molto, ma i tifosi dopo lo scudetto si aspettano un cambio di rotta immediato.

Calciomercato Napoli, anche le quote contro Garcia: si abbassano quelle dell’esonero

Il pari contro il Genoa, agguantato solo in rimonta, ha fatto scricchiolare la pazienza di parte della tifoseria azzurra, molto critica per l’inizio di stagione.

Alle inevitabili critiche si abbinano inoltre anche i bookmakers che iniziano a muovere le quote sul nome dello stesso Rudi Garcia. Si registra un drastico calo delle quotazioni per esonero o dimissioni dell’allenatore francese su ‘Goldbet’ con un passaggio repentino da 12,00 a 6,00.

Un crollo vertiginoso che fa il paio con quello messo a referto anche su ‘Snai’ che passa da 7,50 a 4,50. Numeri indicativi di come qualcosina intorno alla figura di Garcia, almeno dal punto di vista della percezione generale, stia cambiando. L’avvio di stagione non ha soddisfatto i tifosi e sarà quindi necessario un filotto tra di risultati positivi a partire dalla gara contro il Braga di mercoledì sera.

Il Napoli in campionato per ora è quinto con appena 7 punti raccolti, ed un ritardo di cinque lunghezze dall’Inter che inizia a farsi già corposo.