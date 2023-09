Napoli, Garcia nell’occhio del ciclone: ” È impazzito, una sciagura”

La ‘sentenza’ è arrivata dopo il primo tempo della sfida tra Genoa e Napoli. Ecco cosa è successo per giustificare questa scelta

Il Napoli di Rudi Garcia avrebbe dovuto lanciare segnali importanti per ‘avvisare’ la concorrenza. Ed invece i primi 45 minuti della gara del ‘Ferraris’ tra il Genoa e gli Azzurri sono volati via sulla falsariga della seconda frazione di gioco della sfida contro la Lazio, con il Genoa che ha chiuso il primo tempo addirittura in vantaggio per effetto del sigillo di Bani.

Tanta la fatica fatta dagli uomini di Garcia per rendersi pericolosi nella metà campo avversaria. Lenta e prevedibile la manovra di Lobotka e compagni, che salvo sporadiche occasioni non sono riusciti a far male all’attente retroguardia rossoblu. Sebbene il Napoli abbia avuto le migliori occasioni prima di subire il gol di Bani, la sensazione è che servirà ben altro agli Azzurri per riuscire a pareggiare a rimontare la sfida.

Genoa-Napoli, tifosi scatenati suoi social: Garcia nel mirino

Ragion per cui sorprende fino ad un certo punto i tanti messaggi con cui sui social i tifosi del Napoli hanno criticato la prestazione dei Campioni d’Italia uscenti. A finire nell’occhio del ciclone, come spesso accade in questo genere di situazioni, è stato proprio il tecnico degli Azzurri, Rudi Garcia.

Macchinosa e poco verticale, il Napoli di Garcia sembra essere il lontano parente di quello ‘spallettiano’ ammirato la scorsa stagione. Ecco una rapida carrellata dei tanti commenti che in questi istanti stanno popolando il web:

Garcia è impazzito, vede il calcio al contrario. — ANTONIO (@MARTINO6117) September 16, 2023

Una cosa sta riuscendo alla grande a #Garcia mostrare in maniera eclatante la differenza di gioco e organizzazione con la squadra di #Spalletti

Siamo lenti prevedibili troppo distanti nei reparti

Una noia incredibile #GenoaNapoli — Stee_cats (@loop_us) September 16, 2023

Mi piange il cuore vedere una squadra campione d’Italia ridotta così. ADL è colpa tua, Garcia non è mai stato da Napoli. Ma tu vai al risparmio. — Francesca (@vikyfrancy) September 16, 2023

Che vergogna… un allenatore mediocre che ha rovinato una squadra. #Napoli #Garcia — Onlyfootball44 (@onlyfootball44) September 16, 2023

Tattica di Garcia: prendi palla e butta avanti alla viva il parroco.

Vergognoso!!! — 🅚LOPPO 🧢🇩🇪 (@kloppilmago) September 16, 2023

Garcia ha distrutto una squadra che giocava una meraviglia.

Non riesco a crederci …😭 #GenoaNapoli — Francesco (@ricciof97) September 16, 2023

Non so quanto tempo ci vuole per acquisire le tecniche del nuovo allenatore, ma per ora non vedo proprio gioco. Non oso immaginare come possa essere con il Real. #genoanapoli #Garcia #ADL #SerieATIM #SerieA — Paolo (@PaoloScaramella) September 16, 2023