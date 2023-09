Palladino ammette: “Due punti persi”. D’Aversa punta il dito contro l’arbitro

Pareggio all’U-Power Stadium tra Monza e Lecce: le dichiarazioni in conferenza stampa dei due tecnici Palladino e D’Aversa

Partita rocambolesca tra Monza e Lecce: alla fine un punto per parte con il solito Colpani che ha risposto alla rivelazione Krstovic, entrambi seguiti in tribuna dal Ds dell’Inter Ausilio.

Malgrado il forcing nella ripresa, i brianzoli non sono riusciti a portare a casa i tre punti e la seconda vittoria stagionale dopo il 2-0 all’Empoli. Raffaele Palladino si rammarica, promuovendo comunque la prova dei suoi ragazzi: “Partire subito in svantaggio ci ha complicato tutto. Abbiamo avuto però una reazione incredibile, siamo stati davvero bravi e perfetti. Secondo me abbiamo fatto uno delle nostre miglior partire, sotto tutti i punti di vista – ha sottolineato il tecnico biancorosso nella conferenza stampa postgara – Abbiamo fatto 25 tiri in porta e non siamo riusciti a vincere. È ovvio che c’è rammarico per non averla vinta e secondo me sono due punti persi. Però non posso che fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la gara. Sugli obiettivi stagionali: “Europa? No, ma non perché non ci credo. Questo è un campionato complicato e il nostro focus resta salvezza, che va sudata e lottata. Poi penseremo al resto. L’asticella l’avete alzata voi, da parte mia e della squadra dovrà esserci sempre equilibrio. Oggi ho visto una grande crescita tecnica e fisica, dobbiamo continuare così”.

Palladino fa il punto sugli infortunati: “Caprari ha una distorsione al ginocchio, sembra che il ragazzo stia meglio da quello che mi ha detto il medico. Vedremo nei prossimi giorni quando faremo tutte le valutazioni del caso. Di Gregorio ieri ha preso un colpo alla testa nella rifinitura e oggi non se la sentiva di giocare. Ma è tutto sotto controllo. Valentin Carboni invece ha un fastidio all’anca che si porta dietro dalla vigilia del match con l’Atalanta e sta recuperando”. Per Caprari quasi certa l’assenza sabato nell’anticipo dell’Olimpico contro la Lazio, dove non ci sarà neanche lo squalificato Caldirola. Difficile inoltre il recupero sempre in difesa di D’Ambrosio. Infine Palladino si pronuncia sulla prova di Colombo, all’esordio dal primo minuto con la maglia del Monza: “Si è battuto e ha fatto una buona gara. È forte, credo molto in lui e mi piace come attaccante. Alzerà il livello lì davanti”.

Monza-Lecce, D’Aversa esalta Krstovic: “Mi ha stupito una cosa di lui”

Punto prezioso invece per Roberto D’Aversa, considerando l’inferiorità numerica per gran parte della ripresa del suo Lecce.

L’allenatore dei pugliesi non manda giù però il rosso a Baschirotto: “Dal campo sembrava che Baschirotto fosse intervenuto sul pallone, è un episodio che ha cambiato la partita – chiosa D’Aversa nella sala conferenza dell’U-Power Stadium – Non ho parlato con gli arbitri, io l’ho vista solo diversamente rispetto a loro. Il dispiacere è quando si valutano diversamente gli episodi: con lo stesso metro di giudizio, anche Birindelli allora andava espulso per l’intervento su Banda. L’ha rivista al VAR e, confermando la decisione, avrà avuto le sue motivazioni. Saranno Rocchi e chi di dovere eventualmente a prendere provvedimenti”.

D’Aversa poi esalta Krstovic, ancora a segno e decisivo: “È un giocatore completo, che ha fatto tanti gol nelle ultime due stagioni anche se in un campionato minore rispetto al nostro. Attaccata la profondità, tiene palla ed è devastante in area. Ci ha stupiti però per un aspetto: ovvero, sull’abnegazione che ha nella fase difensiva. Alle volte lo devo frenare perché rincorre tutti”.