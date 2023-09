Palladino ne perde un altro: infortunio al ginocchio

Nuovo infortunio nel Monza, impegnato nel match della quarta giornata di campionato contro il Lecce. Le condizioni del giocatore biancorosso

Nuova tegola per Raffaele Palladino durante il match del suo Monza contro il Lecce, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A.

A metà primo tempo, proprio nell’azione del gol firmato da Colpani sull’assist di Colombo, Gianluca Caprari ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un contrasto con Ramadani. L’ex fantasista del Verona ha accusato un problema al ginocchio destro e le sue condizioni saranno valutate più dettagliatamente nelle prossime ore. Il numero dieci del Monza è stato sostituito da Mota nel tridente offensivo di Palladino. Prima del fischio d’inizio il tecnico dei brianzolo aveva dovuto rinunciare anche a Di Gregorio, che sabato nella rifinitura pregara aveva rimediato un colpo fortuito alla testa. Questa mattina il portiere di scuola Inter ha testato le sue condizioni, ma non era in grado di scendere in campo: tra i pali esordio così dall’inizio in Serie A per Sorrentino.

Per il match odierno contro il Lecce, inoltre, Palladino non ha disposizione Valentin Carboni (fermato da un acciacco fisico) e D’Ambrosio, con quest’ultimo che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia – distorsione con lieve interessamento dei legamenti – rimediato a fine agosto nella partita con l’Empoli.