Palladino e lo svincolato di lusso: “Non l’ho sentito”. Un big ancora ai box

Vigilia di Monza-Lecce, match della quarta giornata del campionato di Serie A. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino

Tre punti in altrettante gare di campionato per il Monza in questa primissima parte di campionato. La formazione di Palladino ha incrociato Inter e Atalanta rimediando una doppia sconfitta, nel mezzo la vittoria con l’Empoli arrivata grazie alla doppietta di Colpani.

Domani tra le mura amiche dell’U-Power Stadium i brianzoli vogliono ritornare a esultare, anche se il Lecce si preannuncia un osso duro vista l’ottima partenza con D’Aversa in panchina. Raffaele Palladino, a un anno dal suo arrivo alla guida del Monza, vuole togliersi altre soddisfazioni: “Il cammino fatto finora per me è un orgoglio, ma adesso c’è da pensare al presente anche perché il calcio ha la memoria corta e conta solo la prossima partita – ha esordito in conferenza stampa – I ragazzi hanno reagito bene dopo la sconfitta di Bergamo, dobbiamo sempre prendere il lavoro positivo delle cose. Abbiamo lavorato sugli errori, cercando di migliorare gli aspetti che non sono andati bene con l’Atalanta. Sono state due grandi settimane di lavoro, molto intense”.

Sulla formazione e l’impiego del nuovo arrivato Colombo: “Non ho ancora deciso, spesso cambio perché ho dei ragazzi che mi mettono sempre in difficoltà nelle scelte. Non è importante comunque chi parte dall’inizio ma la mentalità: voglio una squadra affamata, che lotti e che dia il massimo in campo. Anche chi subentra deve andare a mille e lottare. Colombo è pronto, ha lavorato da quando è rientrato dall’Under 21 e si è messo subito in mostra. È una soluzione, insieme a Colombo ho giocatori molto validi in attacco come Maric e lo stesso Mota“. Un altro degli ultimi arrivati è Akpa Akpro, alla ricerca della migliore condizione: “Non ha fatto il ritiro con noi, quando era alla Lazio si è allenato da solo anche perché aveva dei problemi fisici. Sta facendo un percorso di ricondizionamento: è un ragazzo d’oro e sta sputando sangue per ritrovare la forma migliore”.

Monza-Lecce, Palladino alla vigilia: “D’Ambrosio non ha recuperato”

Chi non ci sarà è D’Ambrosio, ancora ai box dopo l’infortunio alla caviglia rimediato ad agosto nella gara con l’Empoli: “Ancora non ha recuperato, sta lavorando bene individualmente e contiamo di recuperare per la prossima partita“, ha spiegato Palladino rispondendo alla domanda di Calciomercato.it dalla sala conferenze dell’U-Power Stadium.

🗣️ #MonzaLecce – #Palladino in conferenza: “Adesso c’è da pensare solo al presente, il calcio ha la memoria corta. Il Lecce è temibile, si sono rinforzati. #Colombo è pronto, è una soluzione per domani. #DAmbrosio contiamo di recuperarlo per la prossima gara” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/kReFWW6nWq — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 16, 2023

Il giovane allenatore campano prosegue mettendo in guardia i suoi sul Lecce: “Arrivano con entusiasmo, hanno sette punti in tre gare e stanno bene fisicamente. Difendono e ripartono bene, oltre ad avere qualità perché si sono rinforzati sul mercato rispetto allo scorso anno. Sono un avversario temibile, sarà una gara difficile domani”.

Lo scorso campionato è ormai archiviato, Palladino è concentrato solo sul presente: “Non voglio più pensare alla scorsa stagione, ormai è il passato. Questo sarà un campionato ancora più difficile perché tutte, sia le big che le squadre di media-bassa classifica, si sono rafforzate. Ha ragione Galliani: proveremo a far più punti possibili con le squadre alla nostra portata, anche se noi giocheremo con la stessa mentalità contro qualsiasi avversario”.

Infine, dopo Galliani anche Palladino glissa sul possibile arrivo in Brianza del ‘Papu’ Gomez, svincolato dopo il divorzio dal Siviglia: “Non l’ho sentito. Voi sapete che non mi piace parlare di mercato: ci pensa Galliani e con lui siamo in buone mani. Il mercato si è chiuso e io adesso devo concentrarmi solo sul campo e sulla squadra”.