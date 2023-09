Colpo a zero, l’Inter esulta: “Inutile smentire” | VIDEO CM.IT

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato di uno svincolato di lusso

Dopo la chiusura dei principali mercati europei dello scorso 1° settembre, giovedì anche in Arabia Saudita è scaduto ufficialmente il tempo a disposizione per operare i trasferimenti. Così come nei principali campionati europei, anche il campionato arabo dovrà dunque attendere il mese di gennaio per l’apertura della nuova finestra.

Nonostante i mesi che ci separano dal mercato di riparazione, non cessano di circolare le voci su nuovi trasferimenti. Dalla scorsa estate sono rimasti ancora svincolati parecchi calciatori, tra cui campioni di un certo calibro. Tra questi c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano come il Papu Gomez, accostato nelle scorse ore soprattutto a Monza e Inter.

I brianzoli, per bocca dell’amministratore delegato Adriano Galliani, ai microfoni di Calciomercato.it non hanno perso tempo a smentire l’indiscrezione: “Assolutamente no. Tanti nomi che ci vengono accostati, a dir la verità non li abbiamo mai trattati, quindi è inutile smentire. Pensiamo di essere a posto così e di essere coperti a livello numerico. È l’anno dove non abbiamo esuberi, tutti sono in rosa, quindi si lavora ancora meglio. Sabato abbiamo fatto una bellissima grigliata con i giocatori e le famiglie a Monzello perché sono cose che fanno bene. Cerco di fare sempre quello che posso per la mia squadra del cuore da quando ero bambino”.

Il Monza smentisce: solo l’Inter su Gomez

Galliani ha rivelato di non aver avuto contatti con Gomez e di averlo sentito qualche tempo fa solamente per farsi “consigliare un ristorante a Siviglia che peraltro era molto buono”.

Immancabile, poi, la domanda sul derby all’ex dirigente rossonero: “La vado a vedere, certamente. Non faccio pronostici perché già faccio fatica a parlare del Monza, figuratevi del Milan o dell’Inter”. Infine, la smentita alle voci sulla cessione del Monza: “Non parlo, io mi occupo di Monza. Semmai sono l’oggetto e non il soggetto. Poco fa ero nella mia ex scuola, mi hanno fatto vedere i voti da bambino in quinta elementare e mi sono commosso. Avevo dieci in sport”.