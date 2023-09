L’Inter compra ancora: uno svincolato per Inzaghi

L’Inter potrebbe tornare sul mercato e pescare tra gli svincolati se Sanchez non dovesse dare le giuste garanzie fisiche: l’ipotesi

Tre su tre e primo posto in classifica. L’Inter ha dimostrato, finora, di aver azzeccato tutte le mosse sul mercato.

Marotta e Ausilio hanno lavorato molto in estate, tra cessioni e arrivi, e il risultato finale soddisfa il tecnico Inzaghi e sta dando ottime risposte sul campo. La prima importante controprova si avrà sabato prossimo nel derby contro il Milan, altra squadra partita a razzo in Serie A.

Tra le poche perplessità sollevate in questo inizio di stagione in casa Inter c’è quella che riguarda le condizioni di Alexis Sanchez. Il cileno deve ancora esordire nella sua seconda avventura in nerazzurro ma intanto ha risposto alla convocazione del Cile. Fuori nel primo match, l’attaccante potrebbe scendere in campo contro la Colombia, anche se l’Inter aveva suggerito al calciatore di evitare gli impegni con la Nazionale per tornare in massima forma e non correre rischi visto il problema di anemia già noto ai medici nerazzurri.

Calciomercato Inter, si torna a parlare del Papu Gomez

Proprio le condizioni di Sanchez avrebbero acceso la pista Papu Gomez per i nerazzurri. Una voce che si rincorre da qualche giorno e che campeggia anche in un articolo su ‘gazzetta.it’.

L’argentino è attualmente svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra. Il ritorno in Serie A sarebbe gradito, ma difficilmente sarà all’Inter visto che i nerazzurri contano su Sanchez e hanno il reparto completo in attacco. Ipotesi più concreta è quella che porta a Monza dove Adriano Galliani ha sempre avuto un ‘debole’ per il Papu già ai tempi dell’addio all’Atalanta.