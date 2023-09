Garcia boccia Raspadori punta: “Abbiamo Osimhen. Ecco come sta Politano”

Le parole in conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli, match valevole per la quarta giornata di Serie A in programma sabato 16 alle ore 20:45.

La Serie A torna in campo con la quarta giornata, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Ben 15 calciatori del Napoli hanno lasciato Castel Volturno per disputare gli incontri con la propria selezione. Garcia ha potuto lavorare solo con alcuni giocatori della prima squadra.

Grande attesa per qualche dettaglio sulla formazione dei Campioni d’Italia. Infatti, sono previsti dei cambi in difesa e in attacco. In dubbio Olivera, stanco dagli impegni con l’Uruguay. Ballottaggio nel tridente offensivo: Lindstrom pronto alla prima da titolare, viste le condizioni non ottimali di Politano.

Proprio riguardo l’attaccante della Nazionale azzurra, Rudi Garcia ha voluto precisare che sarà a disposizione: “Politano è uscito all’intervallo di Macedonia-Italia, ma potrebbe essere con noi o dall’inizio del match contro il Genoa o per entrare in corsa”. Sui prossimi impegni del Napoli e sulle condizioni dei giocatori partiti in Nazionale, il mister ha spiegato: “Ora sarà come una maratona: 7 partite in 23 giorni. Ho ritrovato i miei giocatori ieri, ma non erano in grado di allenarsi normalmente. Alcuni erano stanchi. Alcuni hanno viaggiato di notte e non hanno recuperato al 100%”.

Napoli, Garcia non la vede come Spalletti: “Raspadori punta? Abbiamo già Osimhen”

L’allenatore francese non si sbilancia molto sulla formazione che scenderà in campo a Marassi. Pretattica. Addirittura, c’è la possibilità di vedere Politano titolare, nonostante l’infortunio subito durante Macedonia-Italia. “La squadra che schiererò domani non sarà la stessa che ha cominciato la sfida contro la Lazio”. Afferma Garcia. Previsto soprattutto qualche cambio in difesa, con Mario Rui al posto di Olivera. E possibile debutto da titolare per Ostigard.

“Sono contento che Ostigard ha giocato due volte novanta minuti con la Norvegia: voi lo dimenticate, io no – tuona il tecnico del Napoli, che poi commenta le condizioni di Natan – Ha fatto dei lavori personalizzati. E’ arrivato solo 7-8 giorni prima della gara contro il Frosinone. E’ arrivato anche con un piccolo fastidio al ginocchio, che ora sta sparendo”.

Garcia poi tiene a precisare un concetto che sta facendo discutere da giorni: il ruolo di Raspadori. L’ex Sassuolo ha giocato titolare la sfida contro l’Ucraina da falso nueve. Non è dello stesso avviso l’attuale allenatore del Napoli, che spiega: “Non ho potuto vedere tutte le partite dei miei calciatori in Nazionale perché ne erano tanti. Giacomo può giocare ovunque in attacco. Può fare sia il numero 9, ma anche la mezzala. Sarebbe meglio per lui non essere punta centrale, perché abbiamo Victor Osimhen e sarebbe difficile per lui trovare spazio”.

Il commento alle parole del presidente: “Ha ragione De Laurentiis: dobbiamo lavorare”

Solo pochi giorni fa, il presidente del Napoli ha sollecitato la sua squadra a lavorare molto, per migliorare sotto ogni punto di vista. La risposta di Garcia: “E’ ovvio che c’è tanto da lavorare. Dobbiamo mostrare che abbiamo svolto un lavoro importante, ma ci sono ancora tante cose da migliorare. Dobbiamo finalizzare meglio: va bene calciare tanto, ma dobbiamo prendere la porta più spesso“.

In merito alla sfida contro il Genoa, il tecnico non vuole cali di attenzione: “E’ una neopromossa, ma è anche una grande società ed è un’ottima squadra. E’ solida. Hanno vinto uno a zero contro la Lazio – Poi Garcia aggiunge – Dobbiamo giocare seriamente e rispettare questa squadra nel proprio stadio, a Marassi. La parola d’ordine per noi è pensare al 100% a questa gara e al campionato. Non voglio che la squadra abbia altre cose in testa (riferimento al debutto in Champions League contro il Braga ndr)”.

Infine, l’allenatore del Napoli chiude la conferenza stampa con una battuta sulla possibilità di vedere Osimhen e Simeone insieme dal primo minuto: “Può essere una soluzione. Mi è piaciuto che quando è entrato il Cholito abbiamo avuto qualche occasione. Ma abbiamo anche Raspadori che può fare il nove…Dovrei inventarmi un attacco a tre con tre centravanti“.