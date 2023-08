DIRETTA Sorteggio gironi Champions: le avversarie di Inter, Napoli, Milan e Lazio LIVE

I Campioni d’Italia sono inseriti in prima fascia, i nerazzurri in seconda, rossoneri e biancocelesti in terza

Alle 18 live su Calciomercato.it i sorteggi dei gironi di Champions League. Dall’urna di Montecarlo scopriremo le avversarie di Inter, Napoli, Milan e Lazio.

I Campioni d’Italia sono inseriti in prima fascia, i nerazzurri di Inzaghi – finalisti della passata edizione – in seconda, mentre biancocelesti e rossoneri in terza.

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen

GRUPPO B: Siviglia, Arsenal, PSV

GRUPPO C: Napoli, Real Madrid, Braga

GRUPPO D: Benfica, Inter, Salisburgo

GRUPPO E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio

GRUPPO F: PSG, Borussia Dortmund, Milan

GRUPPO G: Manchester City, Lipsia, Stella Rossa

GRUPPO H: Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, NAPOLI, Psg, Siviglia

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, INTER, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid

TERZA FASCIA

LAZIO, MILAN, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, PSV Eindhoven, Copenaghen

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa

La fase a gironi di Champions inizierà tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre.