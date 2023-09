Rottura dopo tre mesi: Juve e Milan vanno a dama

Subito stanco della situazione in Premier League: la stella belga nel mirino della Juventus e del Milan.

Il calciomercato non conosce soste e con gli impegni delle Nazionali i calciatori hanno modo di sfogarsi sul loro minutaggio nei rispettivi club. Dopo meno di un mese di calcio giocato è già possibile tracciare dei mini bilanci, soprattutto in vista di quello che accadrà nelle prossime settimane.

E’ il caso che vede protagonista un vecchio pallino di Juventus e Milan, i quali prima dell’inizio dell’estate hanno cercato di bussare alla porta del giocatore svincolato. Tuttavia, il centrocampista belga ha preferito altre mete, ma ora è già scontento del trasferimento perché il mister non lo manda in campo. Gennaio può essere il mese giusto per riprovarci.

Tielemans stufo di stare in panchina: Juve e Milan alla finestra

Youri Tielemans ha lasciato il Leicester City dopo cinque stagioni giocate a buonissimo livello. Il calciatore è entrato ormai nei ranghi della Nazionale belga e a soli 26 anni è un punto fermo dei Diavoli Rossi.

Pensava di poter fare un’altra buona esperienza con Emery all’Aston Villa, ma dopo meno di tre mesi dall’accordo raggiunto le cose sembrano andare verso un’altra direzione. Infatti, Tielemans è stato scarsamente utilizzato poiché preferisce altre pedine per il suo centrocampo. Certo, è sceso in campo in tutte le quattro sfide di campionato, ma sempre da subentrante e con bassissimo minutaggio accumulato sinora.

L’ex Leicester ha parlato anche con Emery, il quale l’avrebbe rassicurato poiché arriveranno numerose occasioni nel corso della stagione per mettersi in mostra. Ma Tielemans, dal ritiro della Nazionale, la pensa diversamente: “Questa situazione è spiacevole – spiega il classe 1997 – Ho ribadito al mister che sono andato all’Aston Villa per giocare. Mi ha risposto che preferisce giocare con altri calciatori in questo momento e avrò più tempo per giocare quando ci saranno più gare consecutive. Questa risposta non mi porta da nessuna parte, ma cosa posso fare? Coglierò l’occasione al volo”.

Sulle tracce del centrocampista centrale, come detto in precedenza, ci sono state anche Juventus e Milan che potrebbero certamente trovare una collocazione ideale per il giocatore. Youri avrebbe tutte le carte in regola per fare la differenza in Serie A. Il suo curriculum parla chiaro: ha vinto una FA Cup, una Supercoppa inglese, è stato tre volte campione in Belgio e con l’Anderlecht ha conquistato anche tre volte la supercoppa belga. Se per gennaio Tielemans non dovesse risolvere questo problema con Emery, potrebbe lasciare subito l’Aston Villa.