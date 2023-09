Rebus rinnovo Kvaratskhelia: ecco quanto guadagnano i calciatori del Napoli

Il rinnovo di Kvaratskhelia è un rebus a Napoli: il club smentisce la trattativa, ma ecco quanto guadagna il calciatore.

La stagione dei Campioni d’Italia si è aperta con tanti dubbi e tanti rumors di mercato in merito specialmente ai contratti da prolungare. E’ stata un’estate frenetica per il Napoli.

Prima le frasi di Politano sul suo minutaggio, poi la lunghissima trattativa tra Osimhen e la società per rinnovare il contratto; l’improvvisa stoccata dell’agente di Mario Rui e il dietrofront dopo l’accordo, fino ad arrivare alla smentita di una trattativa tra i dirigenti azzurri e l’entourage di Kvaratskhelia per prolungare il contratto.

Con la partenza di Lozano, il club azzurro è riuscito ad alleggerire il suo monte ingaggi. Addirittura, rispetto alla passata stagione, il monte ingaggi della rosa è diminuito di circa 3 milioni di euro. Diamo un’occhiata ai più pagati e i meno pagati del Napoli.

Napoli, chi è il più pagato

Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha incontrato tante volte il presidente De Laurentiis nei due ritiri svolti in Trentino e in Abruzzo. L’accordo tra le parti non è stato ufficializzato, ma di certo la mancata cessione del calciatore significherà qualcosa. Il contratto del nigeriano scadrà nel 2025 e attualmente guadagna circa 4,5 milioni di euro a stagione. In caso di firma per un prolungamento, Osimhen potrebbe guadagnare più del doppio: una cifra vicino ai 10 milioni di euro.

Alle spalle di Osimhen c’è Zielinski, che percepisce circa 3 milioni di euro a stagione ma presto rinnoverà il suo contratto, perché in scadenza. Anche il capitano Giovanni Di Lorenzo guadagna 3 milioni di euro a stagione ed è il terzo più pagato della formazione azzurra. Il difensore della Nazionale ha rinnovato da pochissimo il suo contratto, firmando fino al 2028.

Gli stipendi più bassi del Napoli

Kvaratskhelia, nonostante abbia conquistato il titolo di MVP della scorsa stagione di Serie A, non ha firmato l’adeguamento di contratto e la società non sembra intenzionata a ritoccare il suo ingaggio. D’altronde, il georgiano ha firmato solo l’anno scorso il contratto con il Napoli. E infatti, l’attaccante rivelazione del campionato italiano guadagna appena 1 milione di euro: tra i meno pagati della squadra secondo Calcio e Finanza.

Alle spalle di Kvara ci sono Gollini e i calciatori provenienti dalla Primavera, come Zanoli, Zerbin e Gaetano. Neppure l’ingaggio di Alex Meret è tra i più elevati, poiché percepisce circa 2 milioni di euro l’anno. Il rapporto con il Napoli potrebbe finire nel 2024, ma la società ha l’opzione per riscattarlo e con ogni probabilità eserciterà questo diritto per poi rinnovare o vendere l’estremo difensore della Nazionale.