Rottura e cessione: ecco come Mario Rui e il Napoli si dicono addio

L’agente del calciatore ha voluto chiarire la situazione dopo le ultime voci di mercato

La storia tra il Napoli e il terzino potrebbe essere al capolinea, e le dichiarazioni del suo entourage confermano questa possibilità.

Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Mario Giuffredi ha fatto luce sul caso Mario Rui. L’esterno portoghese, uno degli uomini chiave della cavalcata scudetto del Napoli, potrebbe lasciare la Campania. Una scelta inaspettata per un calciatore amato dai tifosi e tra i più importanti della formazione azzurra. La motivazione, sottolinea il suo agente, è il mancato riconoscimento da parte di De Laurentiis del giusto valore del calciatore. “Abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui due anni dell’ingaggio già in essere”, una richiesta che sarebbe stata rifiutata dal presidente e che avrebbe portato alla rottura tra il calciatore e la società.

Le dichiarazioni di Giuffredi

Ai microfoni di Tv Play l’agente del calciatore ha chiarito la questione, soffermandosi su ciò che è accaduto.

“Nel caso di Mario Rui credo che non abbia rispettato il valore e quanto fatto sul campo”. Un messaggio preciso quello di Mario Giuffredi diretto a De Laurentiis. La volontà chiara del calciatore, che è quella di rimanere a Napoli, non avrebbe trovato riscontro da parte della società, che non ha accettato di prolungare il contratto del calciatore. Lo stesso, ora, dopo non aver mai preso in considerazione nessuna offerta, potrebbe iniziare a guardarsi intorno. “Ho comunicato io al presidente e Mario Rui al mister che se dovesse arrivare un’eventuale proposta chiederemo la cessione.” ha spiegato l’agente, definendo in modo chiaro l’attuale situazione. Un’altra telenovela in questa pazza estate di calciomercato.