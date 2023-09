Indagine chiusa e nuovo terremoto: fuori dalle coppe il prossimo anno

Nuovo terremoto nel mondo del calcio: l’esclusione dalle coppe è sempre più vicina a causa dei pagamenti sospetti al comitato degli Arbitri.

Dal prossimo anno, i top club europei che parteciperanno alla Champions League dovranno disputare la competizione con un nuovo format. Le partecipanti aumenteranno da 32 a 36 d è stato anche esclusa la fase a gironi, con la creazione di un unico gruppo in cui sono inserite tutte le formazioni.

Alla prossima Champions League, però, rischia di non partecipare uno dei club più importanti di tutta Europa. La causa dell’esclusione è dovuta ad un’indagine che sta scuotendo l’opinione pubblica, oltre ad aver messo in forte imbarazzo l’intera società.

Barcellona, scossone dalle autorità: “Gravi conseguenze sportive a livello internazionale”

Il caso Negreira ha certamente danneggiato l’immagine Barcellona, ma un punto dev’essere ancora messo. Da mesi i media spagnoli trattano questo scandalo e nelle ultime ore è fuoriuscito anche il rapporto delle forze dell’ordine nazionali, che dipingono un quadro davvero drammatico per il club blaugrana.

José María Enríquez Negreira è stato vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri e stando alle accuse, il Barcellona avrebbe pagato al professionista circa 7 milioni di euro per “erogazioni di diversi servizi didattico-sportivi”. Chiaramente, la Guardia Civil spagnola è a lavoro per fare chiarezza su questi “oscuri” pagamenti avvenuti tra il 2001 e il 2018. Insomma, 17 anni di consulenze.

Nell’ultimo rapporto della Guardia Civil, secondo quanto raccolto da El Mundo, si attribuiscono tutte le colpe a Negreira. Oltretutto, si sottolinea come questa indagine, se i colpevoli dovessero essere confermati, metterebbe in cattiva luce l’intero Paese per via della perdita di credibilità. Il calcio, infatti, è uno degli sport più praticati in Spagna.

E ancora, nel rapporto ufficiale si legge che il Barcellona andrebbe incontro a “gravi conseguenze sportive ed extrasportive di livello nazionale e internazionale” e che i pagamenti tra il presidente Laporta e Negreira sarebbero stati camuffati. Una vera “strategia di confusione“, per eludere le leggi. L’UEFA potrebbe escludere la squadra di Xavi dalle competizioni europee dal prossimo anno, se la giustizia spagnola dimostrasse la colpevolezza e le responsabilità del club nel caso Negreira.