L’UEFA ha chiuso l’indagine: il verdetto ufficiale sulle Coppe

Uefa, indagine chiusa e verdetto sulle coppe ormai definitivo: la decisione del presidente Ceferin

Una serata che porta il sorriso ai tifosi del Barcellona. La Uefa ha infatti comunicato al club catalano che potrà partecipare alla prossima Champions League.

La conferma arriva da ‘Marca’, che sottolinea come il club ‘blaugrana’ ha ricevuto una notifica da parte della Uefa, dopo che il massimo organismo europeo ha studiato tutte le informazioni sul ‘caso Negreira‘. La Uefa e il presidente Ceferin avrebbe assicurato a Joan Laporta che la sua squadra non sarà sanzionata.

Per il Barcellona, così come per la Juventus, si parlava di una possibile esclusione dalle coppe europee e di una partecipazione alla Saudi Champions, un torneo composto da big europee disputato in Arabia Saudita.