Juventus e Barcellona ‘ripescate’ in Champions: decisiva la Uefa

Arabia Saudita is on fire. Non solo il mercato, come dimostrano l’operazione Cristiano Ronaldo e, ultima ma non ultima quella Benzema, lo stato islamico punta a far saltare in aria anche le competizioni europee. La più importante, la Champions League.

In che modo? Stando a ‘El Chiringuito’, i sauditi sono al lavoro per la creazione di una Champions tutta loro, la Saudi Champions.

Trattasi di un torneo in cui parteciperebbero le migliori squadre del Vecchio Continente. La prima edizione potrebbe andare in scena subito, già nella prossima stagione. Con quali squadre? Inizialmente con quelle che non parteciperanno, perché non qualificate o escluse, alla Champions diciamo ‘originale’. Quindi Chelsea, Tottenham, Eintracht Francoforte e… Juventus.

Ebbene sì, stando alla medesima fonte anche i bianconeri – buttati fuori dai primi quattro posti di Serie A con la penalizzazione di 10 punti per le plusvalenze fittizie – dovrebbe essere ‘invitati’ a partecipare al debutto della Saudi Champions. A patto, ovviamente, che l’UEFA decida di escluderla dalle competizioni europee, quindi dalla Conference League.

Saudi Champions con Juventus e Barcellona: ma serve l’esclusione dalle coppe europee

L’invito si estenderebbe anche al Barcellona, ma per i blaugrana vale lo stesso discorso della Juventus.

La partecipazione alla Saudi Champions – previsto pure l’ingresso di club sudamericani quali River Plate e Boca Juniors – potrebbe esserci se il massimo organismo calcistico per club presieduto da Ceferin decidesse per l’esclusione dalle coppe, nel caso di Lewandowski e soci dalla Champions dove si sono qualificati di diritto vincendo la Liga.