“Provvisoriamente”: UFFICIALE Uefa, la big ‘salva’ la Champions

La decisione è stata annunciata con un comunicato ufficiale della Uefa.

Una delle big del calcio europeo, tra le più vincenti nella storia della Champions League, parteciperà ancora alla maggiore competizione internazionale, nonostante le voci che parlavano di una possibile esclusione.

Il Barcellona, dopo le indiscrezioni che si susseguivano negli ultimi giorni, ha più chiaro il proprio destino. Come riportato nel comunicato ufficiale Uefa, il club catalano è ammesso a partecipare alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Xavi, che ha vinto cinque volte nella sua storia la competizione, potrà tentare l’assalto alla coppa dalla grandi orecchie anche nella prossima stagione. Almeno “provvisoriamente”, come si indica nella nota, in cui viene spiegato che i procedimenti ai danni del club sono sospesi.

I fatti fanno riferimento al caso Negreira, con il Barcellona che è indagato per dei pagamenti a favore del vice presidente del comitato degli arbitri Josè Negreira avvenuti tra il 2001 e il 2018. La Uefa si riserva tuttavia di emettere una futura pronuncia sull’ammissione o esclusione del club.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il procedimento relativo all’ammissione dell’FC Barcelona alle competizioni UEFA per club 2023/2024 è sospeso e potrà essere ripreso, d’ufficio, o su richiesta degli Ispettori Etici e Disciplinari (EDI) incaricati del caso.

– L’FC Barcelona è provvisoriamente ammesso a partecipare alle competizioni UEFA per club 2023/2024. Ci si riserva di prendere una decisione in futuro sull’ammissione/esclusione del club dalle competizioni UEFA.

– L’FC Barcelona è tenuto a tenere gli EDI informati in modo proattivo sui progressi delle indagini in corso e a fornire agli EDI tutti i documenti e le informazioni richiesti. – Gli EDI incaricati del caso sono invitati a proseguire e finalizzare le loro indagini, inviando un’ulteriore relazione all’Organo di Appello UEFA se e quando riterranno che l’ammissione/esclusione dell’FC Barcelona debba essere valutata”

Juventus, c’è attesa per la decisione della Uefa

Mentre i blaugrana, almeno per il momento, vedono assicurata la partecipazione alle coppe europee per la prossima stagione, c’è ancora chi aspetta di conoscere il proprio destino.

Parliamo della Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri infatti, dopo la travagliata stagione con la penalizzazione subita per il caso plusvalenze, vede a rischio anche la partecipazione alla prossima Conference League. I bianconeri infatti sono ancora in attesa della decisione della Uefa che certificherà o meno la loro presenza nella terza competizione europea. Questa potrebbe infatti orientare in modo significativo anche il calciomercato della Vecchia Signora, che ancora deve entrare nella sua fase più calda. Dopo il comunicato per il Barcellona, potrebbe arrivare a breve anche la sentenza sulla Juventus.

