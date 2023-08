Giuntoli scruta la sua Juve, l’Allianz Stadium invoca Pogba

Esordio stagionale per la Juventus all’Allianz Stadium contro il Bologna: Allegri conferma il duo Chiesa-Vlahovic, l’accoglienza dei tifosi per Pogba

Grande attesa all’Allianz Stadium per la prima uscita stagionale della Juventus, che ospita il Bologna di Thiago Motta per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Previsto il sold out nell’impianto bianconero, con l’undici di Massimiliano Allegri che cerca il bis dopo la convincente prova all’esordio sul campo dell’Udinese. I decibel dello ‘Stadium’ si scaldano subito per l’ingresso sul terreno di gioco dei bianconeri, con Vlahovic e Chiesa tra i più carichi e che come a Udine guideranno l’attacco della Juve. Conferma sugli esterni per Weah e Cambiaso, quest’ultimo ex della contesa e tra i migliori domenica scorsa. La novità riguarda invece Fagioli, che torna dal primo minuto dopo l’infortunio alla spalla dello corso maggio prendendo il posto di Miretti. A seguire il riscaldamento di Danilo e compagni a bordocampo sotto la pioggia il duo Giuntoli-Manna, che in questo finale di mercato – a meno di sorprese – si muoverà in particolare in uscita con Soulé e Kaio Jorge nello specifico pronti a salutare Torino e sempre più vicini al trasferimento in prestito al Frosinone.

🇫🇷🐙 #JuveBologna – Ovazione dell’Allianz Stadium per l’ingresso in campo di Paul #Pogba, che partirà dalla panchina nel match contro i felsinei. Il francese contraccambia applaudendo il pubblico di fede bianconera 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/JKjffsmtyD — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 27, 2023

Chi potrebbe riassaporare il campo oggi è anche Paul Pogba, salutato dall’ovazione dell’Allianz Stadium al suo ingresso in campo per il torello con le riserve. Il francese ex Manchester United potrebbe anche giocare uno spezzone di gara nella ripresa, come ha lasciato intendere anche lo stesso Allegri nella conferenza di vigilia.