Allegri: “Lukaku? Non so cosa facciano le altre squadre. Ho attaccanti forti!”

La Juventus è pronta ad accogliere i propri tifosi all’Allianz Stadium per la prima casalinga della Serie A 2023/2024, domani arriva il Bologna a Torino. Calcio d’inizio alle ore 18:30.

Ha parlato alla vigilia mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

La Juventus domani torna fra le mura amiche dello Stadium, tra l’altro sold-out: “Partire col piede giusto di fronte ai propri tifosi è importante. I nostri supporter ci daranno sicuramente una mano. Attendiamo di giocare questa partita, lo stadio sarà pieno. Dovremo essere bravi a trascinarli giocando una buona gara”. Mister Allegri poi precisa, sugli interpreti della partita: “Pogba? Sta meglio, ha fatto una buona settimana di allenamento. Domani sarà a completa disposizione e potrà essere anche utilizzato”. Sul portiere: “Domani Szczesny non ci sarà perché ha subito un colpo in partitella e giocherà Perin. Ho due dubbi uno a centrocampo, uno sugli esterni. Deciderò domani mattina”.

Sulle voci di un “caso-Kean” Allegri getta acqua sul fuoco: “Moise non è mai stato fuori rosa. E’ arrivato in ritardo una volta in ritardo ma questo capita anche ad altri calciatori. Non è successo davvero nulla. Ha subito un vecchio colpo e ha avuto una ricaduta. Domani è a disposizione e sta bene. Mercato? Mancano sei giorni, innanzitutto bisogna pensare a domani. Penso che resteremo così“.

Mister Allegri poi torna sulla gara di Udine: “Ho percepito troppo entusiasmo dopo la prima gara. Il Bologna gioca bene e se non lo affronti con piglio giusto non porti punti a casa. Ci vuole calma, dobbiamo continuare a lavorare, per migliorare situazioni di squadra e singole”. L’allenatore rinforza lo stesso concetto a più riprese: “Non dobbiamo esaltarci, dobbiamo valutare quali sono miglioramenti da fare. Dobbiamo trasformare il fatto che non giocheremo ogni tre giorni in una opportunità”.

Allegri spiega poi la sua idea sulla Juventus 23/24 che ha a disposizione: “Abbiamo una rosa diversa dalla scorsa stagione. E dobbiamo lavorare in base alle caratteristiche che abbiamo. La Juve ha margini di miglioramento, è di buon auspicio per la Società, perché i giovani possono migliorare. Il direttore Manna, il direttore Giuntoli e io sapevamo che non dovevamo fare molto sulla rosa”.

Ancora una volta, poi, Allegri sottolinea: “L’anno scorso la Juve è arrivata terza in campionato, nonostante le problematiche. Dobbiamo cavalcare l’onda dell’entusiasmo senza strafare”. Poi, il monito ai giornalisti: “La Juve sarà migliore dello scorso anno se miglioreremo quanto fatto. Non serve fare titoli tipo ‘Juve da Scudetto’, dobbiamo conoscere i nostri limiti e migliorarli. E correre, che nel calcio non è obbligatorio, ma aiuta, come diceva un mio vecchio direttore sportivo”.

Sull’Arabia Saudita: “Non ho alcun rimpianto, ho firmato per quattro anni quando sono tornato qua. Quando andrò via voglio lasciare una squadra che lotta per la vittoria. L’Arabia è una realtà, ma non sono preoccupato. Il mondo è globalizzato. Bisogna guardare cosa succede e farci i conti”.

In conferenza poi arriva puntuale una domanda su Bonucci, ormai ex capitano bianconero: “Con Leo abbiamo già parlato, non c’è da aggiungere nulla, non serve a niente. Conosce la sua situazione, la Juventus è stata chiara”.

Una chiosa sul mercato e su Lukaku: “Non parlo di mercato. Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean sono attaccanti molto bravi. Chiesa lo vedo bene, così come Vlahovic. C’è anche Yildiz, che è giovane ma ha grandi prospettive”. Sul probabile approdo del belga alla Roma: “Non so cosa fanno le altre squadre, il 31 avremo maggiore chiarezza della forza degli avversari”.

