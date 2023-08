Bonucci risponde ad Allegri e alla Juventus: messaggio social inequivocabile

Prosegue la polemica a distanza tra Bonucci e la Juventus: dopo le dichiarazioni di Allegri, subito la replica social del difensore

La Juventus si è avviata in maniera definitiva verso un nuovo ciclo, o almeno ci sta provando. Il cordone ombelicale con una delle ultime figure storiche del ciclo dei nove scudetti di fila è stato reciso, con la decisione di escludere dal progetto Leonardo Bonucci. E il futuro del difensore fa discutere.

Come raccontato da Calciomercato.it, Bonucci sta trattando la buonuscita con la Juventus e si guarda intorno per capire dove giocare in questa stagione. Una possibilità che diventa concreta è quella di vedere Bonucci al Genoa. Intanto, alla vigilia della sfida della Juventus con il Bologna, arriva una ulteriore conferma sul fatto che il rapporto con i bianconeri sia ormai avviato verso la fine. Allegri ha spiegato come il club sia stato chiaro con Bonucci e non intenda modificare la propria posizione. Dichiarazioni a cui è arrivata, a stretto giro di posta, una replica da parte del giocatore.

Bonucci, stoccata alla Juventus via Instagram: una frase eloquente

Il messaggio condiviso da Bonucci sul proprio profilo Instagram non cita direttamente né la Juventus né Allegri, ma è inevitabile cogliere riferimenti piuttosto espliciti a quella che è la situazione in corso.

Nelle stories, infatti, Bonucci ha scritto la seguente frase: “Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all’impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo valore, ma un segnale del suo carattere“. Una conferma del fatto che il classe 1987 si senta messo da parte ingiustamente e trattato come non crede di meritare.

