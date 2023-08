Blitz e addio Juve: Bonucci trova squadra al nord

Le ultime sul calciatore, pronto a lasciare Torino. La sua avventura potrebbe proseguire in Italia: ecco chi lo vuole

Un futuro tutto da scrivere per Leonardo Bonucci. Il difensore italiano, ormai da qualche settimana vive da separato in casa con la Juventus.

Impossibile proseguire insieme e per conquistare un posto ai prossimi Europei ha bisogno di giocare. In questi giorni sono emerse tante possibilità: il centrale è stato così accostato alla Lazio, ma ci hanno provato soprattutto il Besiktas e l’Union Berlino. La trattativa con i tedeschi sembrava la più concreta, ma la fumata bianca non è mai arrivata. Nelle ultime ore si è così fatta avanti un’altra possibilità quella che porterebbe Leonardo Bonucci a Genova.

Juventus, Bonucci via: le richieste del difensore

Il ricco stipendio di Leonardo Bonucci potrebbe non essere un vero ostacolo per il Genoa. Come scritto su Calciomercato.it, l’entourage del difensore è in trattativa con i bianconeri per ottenere una buonuscita dal valore di poco più della metà del suo attuale stipendio (sui 3 milioni dei 5,5 milioni).

Una cifra importante che spingerebbe Bonucci a richiedere alle pretendenti una cifra di circa due milioni per il suo compenso. Il difensore, come detto, non ha rifiutato l’Union Berlino, ma la fumata bianca non è arrivata, lasciando spazio ad altre squadre di provarci. La Lazio, invece, con un’offerta da circa 1,2 milioni di euro è lontana. Ecco, dunque, spuntare il Genoa, che dopo i quattro gol subiti contro la Fiorentina vuole correre ai ripari per migliorare la difesa.