Sanchez non vede l’ora prima della firma: “Sempre carico”

L’attaccante cileno ha completato le visite mediche dopo il ritorno all’Inter: nel pomeriggio firma e primo allenamento

L’Inter riaccoglie Alexis Sanchez dopo una sola stagione.

L’attaccante cileno ieri nel tardo pomeriggio è sbarcato a Linate e questa mattina ha svolto le visite mediche: prima le ‘lunghe’ all’Humanitas di Rozzano, successivamente al Coni per l’idoneità medica. Calorosa l’accoglienza di un gruppetto di tifosi per il ‘Niño Maravilla’ che si reso disponibile per le prime foto ed prontissimo per la parentesi bis in nerazzurro: “Sono carico, come sempre”.

Nel pomeriggio Sanchez, insieme al suo agente Felicevich, sarà in sede per la firma sul contratto annuale con l’Inter a poco meno di 3 milioni di euro netti a stagione. Successivamente l’ex Marsiglia raggiungerà Appiano Gentile per il primo allenamento e potrebbe rientrare nella lista dei convocati di Simone Inzaghi già per la trasferta di lunedì a Cagliari.