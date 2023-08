Ribaltone Lukaku, torna in Serie A: la scelta è definitiva

L’attaccante belga è diventato il nome più caldo sul mercato nelle ultime ore dopo l’apertura del Chelsea

Romelu Lukaku si appresta a diventare ancora una volta il tormentone dell’ultima settimana di mercato. Il centravanti belga, rimasto al Chelsea dopo aver fatto saltare il suo ritorno all’Inter, potrebbe tornare nel campionato italiano sempre con la formula del prestito oneroso, come già avvenuto un anno fa.

Una trattativa che su Calciomercato.it vi stiamo raccontando minuto per minuto e che si appresta ad entrare nel vivo. L’improvvisa apertura da parte del Chelsea delle scorse ore al prestito di centravanti belga, ha infatti attirato l’attenzione da parte della Roma. E’ vero che il club giallorosso sta per annunciare l’arrivo in attacco di Azmoun dopo lo sbarco di ieri sera dell’iraniano nella Capitale, ma allo stesso tempo – come ammesso da Mourinho in conferenza stampa – la società sta lavorando per aggiungere un altro centravanti alla rosa.

In attesa di scoprire come andrà a finire la spedizione organizzata dalla Roma questo pomeriggio a Londra con il Chelsea, aumentano ora dopo ora le probabilità di un ritorno dell’ex attaccante nerazzurro nel campionato italiano. Ad ogni modo, va specificato che tra i due club non esiste ancora alcun accordo e che, nell’appuntamento di questo pomeriggio, andranno sistemati i contorni economici che faranno da sfondo all’operazione Lukaku.

Calciomercato Roma, Lukaku è il colpo last minute: scelta presa

A meno di una settimana dalla chiusura della finestra estiva, nel sondaggio lanciato quest’oggi su Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti quale colpo di scena potrebbe verificarsi nelle ultimissime battute del calciomercato.

Alla luce anche delle ultime notizie circolate, la trattativa più votata è stata quella che riguarda proprio Romelu Lukaku e la stessa Roma con il 66%. L’approdo del centravanti belga in maglia giallorossa viene considerato più probabile rispetto ad un inserimento a sorpresa del Napoli per Samardzic, al secondo posto con il 15,6%. Alle sue spalle, infine, il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus per la terza volta in carriera con il 12,2%, davanti poi all’idea del Milan che porta a Luka Jovic come vice Giroud al 6,3%.