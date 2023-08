L’addio è ufficiale: ora Mourinho prova il colpo

Le ultime di calciomercato Roma si concentrano sul reparto avanzato. Spunta un nome clamoroso, ecco tutti i dettagli

Oltre a Zapata, aspettando l’arrivo di Marcos Leonardo a gennaio, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra la Roma potrebbe rinforzare l’attacco con un profilo giovane ma con già esperienza a livello internazionale.

Il nome, lanciato da ’90min.com’, non è banale: Mason Greenwood. L’attaccante inglese non gioca una partita ufficiale da un anno e mezzo, complici le accuse di violenza sessuale che hanno bruscamente interrotto la sua fin qui breve carriera.

Nonostante le accuse siano state ritirate lo scorso febbraio, il Manchester United – che ha effettuato delle indagini private sulla vicenda – ha comunque deciso di cedere il classe 2001.

“Sulla base delle prove a nostra disposizione, abbiamo concluso che i materiali pubblicati online non fornivano un quadro completo e che Mason non aveva commesso gli illeciti per i quali era stato in origine accusato – recita la nota ufficiale dello United – Mason riconosce le difficoltà che comporterebbe per lui riprendere la sua carriera al Manchester United, quindi è stato concordato insieme che sarebbe più opportuno per lui farlo lontano da Old Trafford”.

Giocatore di grande talento, Greenwood rappresenta ora un’interessante occasione di calciomercato. Occasione che vorrebbe provare a cogliere la Roma, con la possibilità di perfezionare un accordo pure sulla base di un prestito con diritto.