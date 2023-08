Bonucci, arriva la svolta: chiusura in tempi brevi

Il futuro di Bonucci potrebbe essere definito a breve; il difensore, infatti, sembra essere ad un passo dal firmare con la nuova squadra

La Juventus, in questa sessione di mercato, ha preso la decisione di mettere fuori rosa Bonucci; il centrale, nella scorsa stagione, ha avuto diverse difficoltà sia per una condizione fisica non eccellente sia per una serie di prestazioni non all’altezza del suo valore. Immaginare un finale del genere, però, era oggettivamente difficile considerando anche l’importanza di Bonucci all’interno dello spogliatoio bianconero.

In una stagione in cui la Juventus deve tornare a lottare per lo scudetto, un giocatore come Bonucci avrebbe potuto fare molto comodo. Le cose, però, sono andate in un’altra direzione con il giocatore che (forse anche in chiave Europei) vuole continuare ad essere protagonista ad alti livelli.

Un difensore con le sue caratteristiche, abile nel gioco aereo, bravo nella lettura difensiva e forte nell’impostazione da dietro, farebbe comodo a diverse squadre. Bisogna poi aggiungere come Bonucci, anche a livello tattico, può essere decisamente utile dal momento che può andare a giocare sia in una difesa a tre sia in una difesa a quattro. Sul giocatore è forte l’interesse di due squadre, Lazio e Union Berlino anche se il club biancoceleste sembra essere decisamente avanti nella trattativa.

Bonucci, pressing della Lazio: possibile chiusura a breve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa Bonucci-Lazio può essere chiusa in tempi brevi; a favorire il buon esito dell’operazione il fatto che il centrale è molto più intrigato da un possibile trasferimento in biancoceleste rispetto all’avventura all’Union Berlino. Il club di Bundesliga, infatti, è sul classe 1987 da diverso tempo.

L’eventuale arrivo di Bonucci alla Lazio permetterebbe a Sarri di avere una risorsa in più a livello difensivo; quest’anno i biancocelesti giocheranno la Champions League e, per affrontarla nel migliore dei modi, bisogna avere gente di esperienza e abituata a determinati palcoscenici. Tutte caratteristiche proprie del centrale azzurro.

Il carisma e la leadership di Bonucci, inoltre, permetterebbero alla Lazio di evitare situazioni come quella successa in casa del Lecce dove i tre punti sono sfumati nel giro di un minuto. A livello tattico, come detto, il difensore non avrebbe problemi a giocare in una difesa a quattro. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, Sarri con Romagnoli, Casale e Bonucci prima alternativa, avrebbe un reparto difensivo di ottimo livello. Il centrale azzurro potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un mercato, quello biancoceleste, decisamente interessante.