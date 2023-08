Bonucci resta in Serie A: il difensore davanti ad un bivio

Resta tutto da definire il futuro di Leonardo Bonucci: ormai ai margini del progetto Juventus, l’esperto difensore si trova davanti ad un bivio

Assodata la volontà della Juventus, Leonardo Bonucci pensa al suo futuro. Il difensore classe ’87 ha una doppia possibilità e una lo porterebbe a restare in Serie A.

Sarà un Ferragosto di riflessione (e forse decisioni) per Leonardo Bonucci. Rassegnatosi all’idea di dover lasciare la Juventus, il difensore ex Bari e Milan ha due settimane di tempo per trovare una nuova squadra. Oltre le Alpi c’è già chi lo aspetta: si tratta dell’Union Berlino, club che lo scorso anno ha sfiorato la retrocessione della Bundesliga e che ora va a caccia di rilancio, proprio come Bonucci che nel giro di quarantotto ore dovrà dare alla formazione tedesca la sua risposta in merito all’offerta presentata.

Riflessioni che saranno certamente condizionate dalle notizie relative all’interessamento da parte della Lazio. Il club di Claudio Lotito sarebbe interessato all’esperto difensore, ma senza fretta di agire. Lo vorrebbe fortemente Maurizio Sarri, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l’esperienza condivisa alla Juventus. Si tratterebbe di un innesto importante anche in chiave Champions League, dato che gli attuali difensori biancocelesti hanno poche presenze nella massima competizione europea mentre Bonucci di esperienza ne ha da vendere. Negli ultimi giorni i contatti tra le parti si sarebbero intensificati come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, ma la Lazio non è in procinto di affondare il colpo.

Calciomercato Lazio, la situazione Bonucci e l’attesa di Lotito

Se da un lato, infatti, il giocatore abbraccerebbe subito il progetto biancoceleste e il tecnico Maurizio Sarri accoglierebbe a braccia aperte il difensore nativo di Viterbo, dall’altro lato c’è la volontà e la posizione del patron Claudio Lotito.

Il presidente biancoceleste, infatti, non ha fretta e ha altre priorità. In primo luogo vuole chiudere la doppia operazione proprio con la Juventus per portare nella capitale Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, rinforzi per la difesa e il centrocampo della Lazio. E poi si proverà a piazzare qualche esubero da qui alla fine del mercato. In questo scenario si dovrebbe accelerare per Bonucci che aspetta e valuta.