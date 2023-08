Blitz di Giuntoli, bye bye Barcellona: colpaccio Juventus da 30 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Catalogna trapelano importanti novità sullo stato di una trattativa che i bianconeri potrebbero chiudere a stretto giro di posta

Tempo di campo per la Juventus, che all’esordio in campionato affronterà l’Udinese. Gara molto importante per i bianconeri che, come ammesso dallo stesso Max Allegri, vogliono partire con il piede giusto. Intanto, però, a tenere banco sono ancora le indiscrezioni di calciomercato.

Come anticipato da calciomercato.it, la distanza con il Sassuolo per Berardi è ancora sensibile. Le parti sono in contatto per provare a capire il da farsi ma le parole di Carnevali di certo non sono passate inosservate. Vero è, però, che la ‘Vecchia Signora’ ha già definito diverse trattative in uscite, dalle quali è riuscito ad ottenere un discreto tesoretto. Da Rovella a Pellegrini passando per De Winter; sono stati giorni molto frenetici sul fronte cessione e non è escluso che anche altre pedine, alla fine, possano fare le valigie. Nel caso in cui i neroverdi dovessero effettivamente entrare nell’ordine di idee di trattenere Berardi, non è escluso che la Juventus decida di virare su altri obiettivi, rinforzando altre zone del campo. I fari della ‘Vecchia Signora’, non è un mistero, sono puntati soprattutto in mediana, reparto nel quale potrebbero materializzarsi situazioni interessanti.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Giuntoli all’assalto di Thuram

Non è un mistero osservare che uno dei nomi finiti nel mirino della dirigenza bianconera sia quello di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, monitorato da diverse big europee, potrebbe fare le valigie negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Seguito con interesse da Juventus, Manchester United e Liverpool, il classe ‘2001 fa gola e non poco anche al Barcellona.

I catalani, però, potrebbero essere battuti nella corsa per Thuram proprio dalla Juventus. Secondo quanto riferito da ‘El Nacional’, infatti, i blaugrana potrebbero essere battuti proprio dalla ‘Vecchia Signora’, disposta a mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro per anticipare la concorrenza e mettere le mani su uno dei gioielli più luminosi del panorama calcistico internazionale.

La sensazione, però, è che per i bianconeri possa servire un altro tipo di offerta per riuscire a chiudere l’operazione. Il Nizza, che continua a chiedere almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire, potrebbe essere favorito dall’asta che dovrebbe materializzarsi nelle prossime ore per strappare un prezzo più alto. Scenario in evoluzione.