Allegri ha deciso: né taglia sei

Oggi inizia il campionato della Juventus, ma il mercato è ancora un tema caldo a Torino: Allegri pronto a tagliarne sei

Riparte la Serie A e, dopo Inter e Napoli, questa sera sarà la volta della Juventus. I bianconeri si approcciano ad una stagione anomale, sgombra dalle coppe e con solo il campionato in cui concentrarsi. Massimiliano Allegri, però, non ha chiuso ancora le porte al mercato.

Anzi, in conferenza stampa il tecnico livornese ha ribadito a più riprese come non consideri ancora questa la rosa con cui dovrà affrontare la stagione in corso e che fino al 2 settembre possono cambiare ancora molte cose. Nella testa di Allegri, in primis, ci sono sei giocatori che potrebbero anche essere ceduti dall’accoppiata Giuntoli-Manna: le cessioni garantirebbero lo spazio necessario anche per delle operazioni in entrata. Ecco chi sono i cedibili per Allegri.

Dai giovani a Kostic e Alex Sandro: Allegri pronto a sfoltire la rosa

Un’altra indicazione importante arrivata dalla prima conferenza stampa stagionale di Massimiliano Allegri riguarda la profondità della rosa: secondo il tecnico, infatti, al momento ci sono troppi giocatori se parametrati agli impegni in calendario.

I primi nomi per sfoltire la rosa della Juventus sono quelli di alcuni giovani che necessitano di trovare più spazio e minutaggio. A partire da Miretti e Soulé, con diversi club di Serie A sulle loro tracce, per arrivare a Facundo Gonzalez e Iling-Junior. Il difensore, fresco arrivo in bianconero, è molto ambito dalla Sampdoria di Andrea Pirlo e piace pure alla Salernitana di Paulo Sousa. Per quanto riguarda l’esterno inglese, invece, piace al Bologna e al Nottingham Forrest, ma potrebbe anche ricoprire un ruolo importante nella trattativa col Sassuolo per Domenico Berardi.

Altri due nomi pesanti che potrebbero salutare la Vecchia Signora nelle prossime giornate sono Filip Kostic e Alex Sandro: la Juventus ascolterà ogni offerta per questi due calciatori. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, l’esterno serbo è quello che ha più mercato e potrebbe valere una grande plusvalenza per i bianconeri. Infine, un capitolo a parte lo merita anche Moise Kean: ieri sera vi abbiamo raccontato del giallo di cui è stato protagonista, così come che resta un nome da tenere a mente per una possibile cessione.