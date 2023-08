Scontro totale Berardi-Sassuolo: la posizione della Juve

L’aria si fa sempre più pesante tra il club neroverde e il centravanti italiano

Si tinge sempre più di giallo il caso Berardi per il Sassuolo. L’attaccante italiano, come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, si trova al centro di una trattativa con la Juventus che vorrebbe portarlo al più presto a Torino. Un affare reso estremamente complicato dalla posizione rigida da parte dei neroverdi sul ragazzo.

Dopo aver perso un calciatore prezioso in mezzo al campo come Davide Frattesi in questa finestra, il Sassuolo vorrebbe blindare ancora una volta un leader come Berardi. Il centravanti viene considerato innanzitutto come una bandiera agli occhi della società, ma anche tecnicamente il suo ruolo è senz’altro indispensabile nel gioco offensivo di Alessio Dionisi.

Come già palesato negli ultimi tempi, Berardi crede però che sia giunto il momento di dire addio al Sassuolo ed accettare una sfida più grande a questo punto della sua carriera come la Juventus. La voglia dell’attaccante di vestire bianconero è talmente tanta che nelle ultime ore ci sono stati nervosismi con la società neroverde, dai quali è nato uno scontro frontale tra le parti. La dirigenza emiliana considera Berardi come incedibile, mentre lo stesso si ritrova a spingere verso la partenza.

Spettatrice interessata, invece, la Juventus attende dunque che venga fatta chiarezza. Il club bianconero attualmente sarebbe disposto ad offrire 20 milioni di euro più bonus, una cifra ancora inferiore rispetto ai 30 milioni fissati dal Sassuolo per il cartellino dell’attaccante. Come già raccontato, al momento la Juve non apre all’inserimento di Soulé all’interno della trattativa. L’argentino rimane in uscita, ma la società bianconera vorrebbe monetizzare dalla sua cessione circa 15/18 milioni di euro.