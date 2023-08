Roma, giornata decisiva: oggi la risposta del Santos all’ultima offerta CM.IT

Dopo le ore di riflessione, la Roma ha studiato la nuova offerta per Marcos Leonardo che con i bonus supera i 20 milioni di euro. Come detto ieri, il Santos aveva chiesto di superare quota 20 con i bonus e così è avvenuto, tanto che oggi siamo alla giornata definitiva, quella della resa dei conti. Entro le prossime ore, infatti, è attesa la risposta della società brasiliana all’ultima proposta dei giallorossi, con il giocatore ancora fedele alleato del club di Trigoria e quindi in pressing sulla sua società, nonostante sia tornato ad allenarsi con i suoi compagni.

L’agente Rafaela Pimenta è ancora in Brasile. E ci rimarrà fino a quando non si arriverà ad una conclusione delle trattativa, in un senso o nell’altro. “Sarebbero folli a non accettare questa offerta” trapela da fonti vicine alla società brasiliana, a conferma del fatto che l’ultima proposta di Tiago Pinto è di quelle studiate per fare centro.