L’Inter ora trema, sono pronti a tutto per Barella: non accetteranno un rifiuto

Dopo le ultime delusioni, una big europea è pronta a fare all-in su Nicolò Barella riversando le proprie risorse su di lui

L’Inter ha chiuso l’ennesimo colpo della sua estate con l’arrivo di Marko Arnautovic. L’austriaco arriva dal Bologna per una cifra complessiva di 10 milioni di euro e sostituirà in teoria Edin Dzeko, almeno anagraficamente. In queste ore sarà a Milano, poi le visite mediche. A livello numerico i nerazzurri sarebbero a posto in attacco, ma qualcosa può ancora cambiare se dovesse partire Correa che Marotta proverà a piazzare fino alla fine per poi sostituirlo. Non semplice.

Nel frattempo va avanti la telenovela Samardzic, che resta bloccato facendo arrabbiare sia l’Inter che l’Udinese. Nel caso in cui clamorosamente dovesse saltare il suo approdo ad Appiano potrebbe addirittura restare Stefano Sensi. Anche in questo caso i nerazzurri sarebbero comunque a posto come alternative, con la speranza che l’ex Sassuolo trovi un po’ di stabilità fisica. In quel caso può essere un colpi in più. Il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi è molto importante, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. Ad esempio il Liverpool che è rimasto scottato dalla vicenda Caicedo, alla fine andato al Chelsea per una cifra incredibile di circa 130 milioni di euro. L’ormai ex Brighton era praticamente a un passo dai Reds, poi l’irruzione dei rivali. Stesso esito può avere anche l’operazione Romeo Lavia, che il Liverpool ha puntato ma i Blues stanno cercando di soffiare. Klopp, dopo aver perso diverse pedine importanti a centrocampo come Fabinho e Henderson, si aspetta una colpo a centrocampo. E Nicolò Barella resta uno dei suoi grandi obiettivi.

Liverpool, Barella a tutti i costi: Klopp vuole solo lui e fa all-in

Il manager del Liverpool ha indicato alla sua dirigenza i desiderata e tra questi c’è il top player dell’Inter, che da tempo è accostato ai Reds. Diversi giorni fa vi abbiamo raccontato di come Zhang non dichiari nessuno incedibile, Barella compreso. Non è ovviamente sul mercato, ma con un’offerta da almeno 80 milioni è verosimile che l’Inter ci ragioni in maniera molto seria. E Marotta potrebbe sistemare gli ultimi tasselli con un sostituto e un altro bomber o difensore importante.

Klopp non ha mai fatto segreto di apprezzare in maniera particolare il centrocampista dell’Inter, anzi lo ha sbandierato anche pubblicamente: “È molto forte e mi piace molto, ha tutto. Giocatore di prima classe”. E per riprendersi dopo la delusione Caicedo e un’annata negativa come quella passata, Klopp vuole farsi consolare con un regalino. Come riporta il ‘Daily Express’, a differenza di Lavia, Bellingham e lo stesso Caicedo, stavolta il Liverpool “non ha intenzione di ascoltare un no come risposta” ed è disposto a fare quasi di tutto. Barella rischia di diventare così – riporta il tabloid – l’obiettivo unico dei Reds su cui riversare tutte le proprie energie economiche. L’Inter è avvisata.