Barella non è incedibile: l’Inter fissa il prezzo e cambia i piani | ESCLUSIVO

Le strategie di mercato dell’Inter potrebbero portare anche alla cessione di Barella in Premier League dopo l’acquisto a centrocampo di Samardzic

L’Inter ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori. Sebbene sia noto a tutti i tifosi che i nerazzurri abbiano bisogno di due nuovi portieri per rimpiazzare Onana e Handanovic oltre che di un centravanti che prenda il posto di Lukaku, il club di Viale della Liberazione sta chiudendo un acquisto a centrocampo.

Stiamo parlando ovviamente di Lazar Samardzic, per il quale l’Inter sta cercando un accordo con l’Udinese sulla base di 15 milioni di euro più il cartellino del giovane Fabbian. Oggi è previsto il contatto decisivo tra l’amministratore delegato nerazzurro Marotta ed il patron bianconero Pozzo per il trasferimento del 21enne tedesco naturalizzato serbo alla corte di Simone Inzaghi. Un acquisto che potrebbe avere altre ripercussioni sul mercato dei nerazzurri. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il suo arrivo ad Appiano Gentile renderebbe non più incedibile Nicolò Barella, per il quale persiste l’interessamento di diverse squadre della Premier League inglese, ed in particolare del Liverpool del suo grande estimatore Klopp e del Manchester City contro cui ha giocato la finale di Champions.

Calciomercato Inter, Barella valutato 80 milioni: il piano di Zhang

L’Inter sta rivoluzionando il suo reparto mediano in questa stagione. Dopo la cessione di Brozovic in Arabia Saudita e l’addio da svincolato di Gagliardini, accasatosi al Monza, sono stati presi Frattesi dal Sassuolo e appunto Samardzic dall’Udinese.

Ma potrebbero esserci altri movimenti in uscita nel club di Zhang. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, a fronte di un’offerta superiore agli 80 milioni di euro anche Barella potrebbe fare le valigie. A quel punto servirebbe un altro centrocampista, oppure potrebbe anche restare Stefano Sensi tornato dal prestito al Monza. Le ‘coppie’ sarebbero così composte: Frattesi e Sensi per il braccetto di destra, Calhanoglu e Asllani in cabina di regia, Mkhitaryan e Samardzic per il braccetto di sinistra. Ad un mese dalla chiusura della sessione estiva di mercato non si possono escludere colpi di scena: va sottolineato che l’Inter non ha messo in vendita Barella, ma che ascolterà eventuali offerte importanti. Ad oggi l’ipotesi più probabile resti quella che vede una eventuale cessione del Nazionale azzurro rimandata all’estate del 2024.