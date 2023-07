Tra i due litiganti l’Inter gode: scambio più 15 milioni

L’obiettivo di mercato di Inter, Napoli e Roma rischia di non arrivare in Serie A; le tre big, infatti, rischiano la clamorosa beffa

Un mercato fondamentale per diversi club che si devono rinforzare in vista della prossima stagione; in Italia tutte le big sono al lavoro per farsi trovare nelle migliori condizioni possibili per l’esordio del campionato. L’Inter ha bisogno di regalare innesti di qualità ad Inzaghi se vuole vivere una stagione da protagonista anche in Serie A; l’anno scorso, infatti, i nerazzurri hanno avuto alti e bassi in campionato mentre sono stati (quasi) perfetti nelle coppe con due vittorie, Coppa Italia e Supercoppa, e la finale di Champions League.

Si deve rinforzare anche il Napoli che ha bisogno di confermare lo status di campione d’Italia anche se, ripetere quanto fatto l’anno scorso, non sarà per nulla semplice. I partenopei hanno perso Kim ma vogliono dare a Garcia elementi importanti per permettere al tecnico di fare il suo gioco nel migliore dei modi. Altra squadra che ha assolutamente bisogno di migliorarsi è la Roma; i giallorossi sono reduci da una stagione chiusa con la sconfitta, difficile da digerire, in finale di Europa League.

Mourinho ha bisogno di innesti di qualità soprattutto in mezzo al campo e in attacco dove il solo Belotti non può bastare per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di impegni. Inter, Napoli e Roma hanno messo gli occhi su un giocatore in particolare; stiamo parlando di Samardzic, talento dell’Udinese con qualità decisamente importanti. La sua capacità di ricoprire più ruoli, dal trequartista alla mezzala offensiva, lo rendono perfetto per giocare in tutte e tre le big sopracitate ma, a quanto sembra, i nerazzurri sono ad un passo dalla chiusura dell’affare.

Samardzic, Inter ad un passo: rinforzo per Inzaghi

Il talento dell’Udinese, dunque, ha attirato l’interesse di tre top club di Serie A ma piace anche all’esterno dove, stando a quanto riporta Fussballtransfers, sul giocatore è forte l’interesse del Wolfsburg. Il club di Bundesliga ha provato l’inserimento dell’ultimo minuto per portare il giocatore in Germania, ma l’Inter sta chiudendo per il classe 2002.

Come riportato da Fabrizio Biasin, “l’Inter per completare il centrocampo ha sempre messo Samardzic come primo obiettivo” sottolineando “La proposta è di quindici milioni più Fabbian“; operazione che, qualora dovesse andare in porto, regalerebbe ad Inzaghi un reparto di centrocampo di assoluta qualità con sei giocatori da poter alternare a seconda delle partite e delle esigenze. In attesa del portiere e dell’attaccante, dunque, l’Inter sta per chiudere per un centrocampista di assoluta qualità.