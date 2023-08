Mancini si dimette, la reazione furiosa: “Il sistema è marcio”

La notizia delle dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale scuote il mondo del calcio italiano

I tifosi della Nazionale italiana scossi dalle dimissioni di Roberto Mancini: ora si attendono notizie su chi sarà il nuovo commissario tecnico azzurro.

C’è malumore tra gli sportivi italiani e tra i seguaci della Nazionale italiana di calcio. Un malumore inevitabilmente legato alla notizia che ha scosso questa domenica di metà agosto, quando manca una settimana all’inizio del campionato di Serie A. Roberto Mancini si è dimesso, lasciando vacante il ruolo di commissario tecnico della selezione azzurra che tra un mese sarà impegnata contro Macedonia del Nord e Ucraina nei match valevoli per le qualificazioni a Euro 2024.

Le dimissioni a un mese dalle qualificazioni per gli europei, sono un atto politico forte contro tutto il sistema calcio italiano, ormai marcio fino al midollo. Io sto con Mancini. #Mancini #dimissioni #GravinaOut — Luke The Drifter #antifascista (@Luca_Mazzocchi1) August 13, 2023

E se nella decisione di dimettersi di Mancini ci fosse la nomina di Buffon senza che lui ne fosse al corrente?

Altrimenti non si spiega..#mancini #Figc — Riccardo Frizza (@riccardofrizza) August 13, 2023

Con tutti i ministri che si devono dimettere per tanti motivi, alla fine si è dimesso il ct della nazionale senza ragione. La conferma che siamo un paese strano #Mancini — Giulio Sarus (@GiulioSarus) August 13, 2023

Due appuntamenti importanti per il percorso della Nazionale: ecco perché i tifosi azzurri sperano di avere notizie sul nuovo commissario tecnico a stretto giro. In attesa del nuovo selezionatore, si respira inevitabile aria di malcontento nel mondo del tifo azzurro per questo scossone improvviso. Malcontento tastabile sui social, dove i supporter della Nazionale hanno esprimendo e stanno esprimendo tutto il loro disappunto per questo ribaltone.

Dimissioni Mancini, tifosi azzurri perplessi

C’è chi cerca nello spogliatoio le motivazioni che hanno spinto Mancini a rassegnare le dimissioni, anche se in tal senso si attendono comunicazioni ufficiali.

E tra i tanti commenti in cui vengono proposti nomi per il post Mancini, da Spalletti a Conte passando per De Zerbi, in molti chiedono le dimissioni del presidente Figc, Gabriele Gravina.

La qualificazione a #EURO2024 passa, e passerà, da Macedonia del Nord (tra 27 giorni) e Ucraina (30 giorni). Eppure l’Italia è senza CT perché chi 9 giorni fa veniva nominato coordinatore dell’intero movimento ha deciso di dimettersi. Un comunicato così è troppo poco.#Mancini — Tomaso Palli (@tomaso_palli) August 13, 2023

#Mancini si sarebbe dovuto dimettere insieme a Gravina la sera dell’eliminazione con la Macedonia.

Meglio tardi che mai. — DiegOasis (@DiegoASR86) August 13, 2023