Mancini lascia l’Italia: dimissioni UFFICIALI

Roberto Mancini lascia l’incarico da commissario tecnico: non sarà più l’allenatore della Nazionale ad un anno da EURO 2024.

Scossone a Coverciano. Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale, si dimette dal suo incarico. La notizia è stata ufficializzata dalla FIGC.

Il Ct aveva un contratto a lungo termine con la Federcalcio. Il suo obiettivo, infatti, era quello di portare l’Italia al Mondiale del 2026, con la parentesi dell’Europeo in Germania, sperando di bissare il successo del 2021.

Mancini lascia il suo incarico da ct con un campionato europeo vinto e due terzi posti in Nations League. Pesa sul suo bilancio la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Roberto Mancini lascia la Nazionale: ecco quando è arrivata la decisione

Le cose sono cambiate nelle ultime ore e i motivi di quest’addio non sarebbero ancora chiari. Roberto Mancini ha maturato la sua decisione nella sera del 12 agosto, comunicandola ai dirigenti della FIGC. Certo, c’è stata qualche frizione con il suo collaboratore Evani, in merito soprattutto all’ultima convocazione in Nazionale di Leonardo Bonucci. Tuttavia, sembravano incomprensioni risolvibili e sicuramente non tali da far lasciare l’incarico da commissario tecnico della Nazionale, nel pieno della qualificazione ad EURO 2024.

La FIGC sostiene che nei prossimi giorni verrà comunicato il sostituto di Roberto Mancini. C’è chiaramente fretta nel trovare il nuovo allenatore degli Azzurri, visti gli impegni imminenti. Infatti, l’Italia scenderà in campo per le qualificazioni a EURO 2024: gli Azzurri affronteranno la Macedonia del Nord il 9 settembre e l’Ucraina il 12.

La notizia ha sorpreso davvero tutti e ora parte il toto allenatori. A disposizione ci sarebbero Luciano Spalletti, fresco di Scudetto con il Napoli e dimissionario; Antonio Conte, via dal Tottenham prima della fine della passata stagione (per lui sarebbe un ritorno in Nazionale); o altri ex campioni del Mondo con la Naizonale come Fabio Cannavaro e Gennaro Gattuso. Nei prossimi giorni è attesa la comunicazione della FIGC, ora alla ricerca del profilo migliore e che si sposi con la rosa disegnata in questi anni da Roberto Mancini.