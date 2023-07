Spalletti, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Tutti conoscono il tecnico Spalletti, artefice del terzo Scudetto del Napoli. Ma chi è stato l’atleta? Ecco una panoramica sulla carriera.

Luciano Spalletti è oggi uno degli allenatori più noti e popolari del calcio italiano. Ha guidato allo Scudetto il Napoli e sicuramente ancora molte pagine del suo percorso di allenatore di successo, debbono essere ancora scritte.

La parte migliore della carriera nel mondo del pallone è legata ai risultati di tecnico, dato che ha guidato finora varie squadre di Serie A, conseguendo anche risultati di alto prestigio. Come allenatore, è conosciuto per il suo approccio tattico e il suo stile di gioco offensivo e spettacolare.

Ciò che non tutti conoscono è, invece, la sua carriera di calciatore professionista che, seppur non lunghissima e ricca di successi, è comunque degna di essere ricordata nei suoi aspetti chiave. Ne vorranno sapere di più sicuramente i tifosi di squadre da lui allenate, non soltanto il Napoli oggi ma anche la Roma, l’Empoli o l’Inter – ad esempio.

Ecco allora una scheda illustrativa e sintetica su Luciano Spalletti, che indica il ruolo in campo, le squadre in cui ha militato e i successi conseguiti. I dettagli.

In che ruolo ha giocato Spalletti?

Luciano Spalletti è un altro dei tantissimi esempi di ex atleti che hanno raccolto molto di più da allenatori che da calciatori. Infatti il toscano non ha mai esordito in Serie A come calciatore professionista, anche se tutti lo ricordiamo tra i tecnici più conosciuti e vincenti del massimo campionato italiano.

In campo l’attuale tecnico del Napoli giocò come centrocampista, mostrando dunque le caratteristiche tipiche di questo ruolo, quali ad esempio una discreta visione di gioco e la capacità di giocare di squadra.

In quali squadre ha giocato Spalletti?

La carriera di Luciano Spalletti come calciatore è compresa nel periodo che va dal 1973 al 1993, suddivisa tra giovanili e squadre di club. In particolare l’ex centrocampista toscano è cresciuto tra le giovanili della Fiorentina, nel periodo 1973/1975, del Volterra, nel periodo 1975/1978, e del Cuoiopelli, nel periodo 1978/1982. Il primo periodo nella Viola non fu per lui la base di un’ascesa importante nel mondo del calcio, tuttavia la sua carriera di atleta professionista durò circa un ventennio.

Dopo la fase di formazione nelle giovanili, il debutto vero e proprio nelle squadre di club avviene tra i dilettanti, tra le file del Castelfiorentino. Di seguito l’esperienza di calciatore lo portò in un’altra squadra minore, ovvero l’Entella Bacezza in C2, società di Chiavari antesignana dell’attuale Virtus Entella – appena promossa all’epoca della stagione 1985/1986 dall’Interregionale alla Serie C2. Fu per Spalletti l’inizio del professionismo ma nessuna particolare gloria in questa fase di carriera, se consideriamo che il club all’epoca militava appunto nel campionato di Serie C2.

Un relativo salto di qualità avvenne nel 1986, anno in cui Spalletti sale di categoria ed infatti firma un contratto che lo lega al club calcistico ligure dello Spezia. All’epoca la squadra era stata appena neopromossa in C1. Alla prima stagione 1986/1987 l’ex centrocampista toscano diede un contributo notevole alla conquista della salvezza, e così fu anche per le due stagioni successive.

Dopo la sola stagione 1990/1991 al Viareggio in C2, in cui comunque giocò con una certa continuità totalizzando 29 presenze, Luciano Spalletti andò all’Empoli in C1. Qui per lui 53 presenze in due stagioni e la chiusura di carriera a 34 anni. Il suo ultimo campionato fu quello della stagione 1992-1993. Come calciatore, non raggiunse ma i campi di calcio di Serie A e Serie B.

La carriera di calciatore professionista di Luciano Spalletti non durò moltissimo e non fu ricca di palcoscenici importanti e trofei. Tuttavia in lui la passione per il calcio era troppo forte per abbandonare i campi di calcio dopo il ritiro. Ecco allora l’immediato inizio della carriera di allenatore, nello stesso anno dell’addio al calcio giocato.

Spalletti divenne infatti tecnico delle giovanili dell’Empoli, per poi proseguire la carriera in crescendo. Anzi proprio nel club toscano fu artefice del grande salto di qualità, che portò la squadra allenata fino al massimo campionato italiano, vincendo anche una Coppa Italia Serie C.

Quanti titoli ha vinto Spalletti da calciatore

Nel palmares di Luciano Spalletti calciatore non ci sono titoli, coppe o particolari riconoscimenti. I migliori risultati raggiunti sono due. Il primo nella stagione 1988/1989, all’epoca di militanza nello Spezia in campionato C1: in quell’anno infatti il club raggiunse un onorevole terzo posto, sfiorando la promozione nella serie cadetta. Il secondo arriva invece con l’Empoli nell’ultima stagione prima del ritiro: un altro terzo posto e ancora una promozione vicinissima in Serie B, ma non raggiunta.

Molto più ricca la bacheca dell’allenatore Luciano Spalletti. Vale la pena menzionare qui almeno lo Scudetto con il Napoli, stagione 2022/2023, due titoli del campionato russo con lo Zenit San Pietroburgo, stagioni 2009/2010 e 2011/2012, due coppe Italia con la Roma, stagioni 2006/2007 e 2007/2008 e un premio nazionale Enzo Bearzot assegnato quest’anno.