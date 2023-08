Dimissioni Mancini, parla il ministro Abodi

Le parole del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi sulle dimissioni di Roberto Mancini come CT della Nazionale.

Come un fulmine a ciel sereno, Roberto Mancini non è più l’allenatore della Nazionale italiana. L’ormai ex Commissario Tecnico si è dimesso dal suo incarico, come riportato nel comunicato ufficiale della federazione. Una notizia che ha destato stupore nel mondo del calcio, scosso improvvisamente da questo annuncio. Mentre già si vocifera su offerte arabe per l’ex di Inter e Lazio e si fanno nomi di chi prenderà il suo posto alla guida degli Azzurri, arrivano le prime reazioni. Tra le tante quella del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha affidato ad ‘Ansa’ le sue parole : “Sono dispiaciuto e perplesso, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano“. L’ex Presidente della Serie B ha poi aggiunto : “mi viene da pensare: le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no?”.